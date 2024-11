Copa do Brasil: Flamengo vence Atlético-MG no Maracanã no jogo de ida

O Flamengo deu um passo importante rumo ao pentacampeonato da Copa do Brasil ao vencer o Atlético-MG por 3 a 1 no Maracanã, no primeiro jogo da final. Arrascaeta abriu o placar, enquanto Gabigol balançou as redes duas vezes para os cariocas. Alan Kardec marcou o gol de honra para o Galo nos minutos finais. Com o resultado, o Flamengo pode perder por até 1 a 0 no jogo da volta, no próximo domingo (10), em Belo Horizonte, que ainda assim conquista o título. Já o Atlético-MG precisa vencer por dois gols de diferença para forçar a decisão por pênaltis.

O Atlético-MG começou a partida de maneira intensa, com Gustavo Scarpa obrigando o goleiro flamenguista Rossi a fazer uma grande defesa logo nos primeiros minutos. No entanto, o Galo foi rapidamente controlado pelo Flamengo. Aos 10 minutos, Gerson puxou contra-ataque e encontrou Wesley, que serviu Gabigol. Após a defesa de Everson, Arrascaeta apareceu para completar o rebote e abrir o placar.

Mais organizado em campo, o Flamengo dominava as jogadas e quase ampliou aos 28 minutos com um chute de Léo Pereira que foi defendido por Everson. O segundo gol veio aos 38 minutos: Gerson lançou para Gabigol, que avançou sozinho e, com categoria, marcou o segundo do Flamengo.

No segundo tempo, o Atlético-MG voltou pressionando. Aos 11 minutos, Hulk cruzou para Alonso, que cabeceou, mas a bola passou perto da trave. O Flamengo manteve o controle e, aos 28 minutos, aproveitou uma falha de Zaracho no meio de campo. Alcaraz lançou Gabigol, que marcou seu segundo gol no jogo, aumentando a vantagem para 3 a 0.

Mesmo com a desvantagem, o Atlético-MG seguiu lutando. Aos 34 minutos, Zaracho em jogada com Alan Kardec, diminuiu a diferença no placar. Nos minutos finais, o Galo tentou pressionar em cobranças de escanteio, mas o placar permaneceu 3 a 1 para o Flamengo, garantindo uma importante vantagem para o jogo de volta.

Com a vitória por 3 a 1 no Maracanã, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença em Belo Horizonte que ainda assim conquista a taça. O Atlético-MG, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. O Galo busca seu terceiro título da Copa do Brasil, enquanto o Flamengo mira o pentacampeonato.

