Corinthians vence com reservas no Paulistão, Bahia empata com Fluminense e Vasco sofre no fim no Brasileirão

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O Corinthians deu mais um passo rumo às quartas de final do Campeonato Paulista ao vencer o Capivariano por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (5), na Neo Química Arena. Com uma equipe reserva, o time comandado por Dorival Júnior manteve o controle da partida, definiu o resultado no segundo tempo e confirmou a boa fase no Estadual.

Mesmo poupando os titulares por conta do clássico contra o Palmeiras, o Corinthians começou pressionando e criou boas chances logo nos minutos iniciais, com Matheus Pereira e Gui Negão exigindo defesas do goleiro Guilherme Nogueira. O Capivariano conseguiu equilibrar as ações em parte do primeiro tempo e quase abriu o placar com Leonan, mas Felipe Longo evitou o gol. No fim da etapa inicial, Carlos Eduardo chegou a marcar em cobrança de falta, porém o lance foi anulado por impedimento após revisão do VAR.

A superioridade corintiana se transformou em gols no segundo tempo. Aos nove minutos, Dieguinho aproveitou sobra após jogada de Matheus Bidu e acertou o ângulo para abrir o placar. Dez minutos depois, o próprio Dieguinho cruzou para Gui Negão marcar de cabeça o segundo. Aos 34, Kayke fez bela tabela com Memphis Depay, entrou na área e fechou o placar com um chute colocado, em um dos lances mais bonitos da partida.

Com a vitória, o Corinthians chegou aos 11 pontos, assumiu a quarta colocação e abriu três pontos de vantagem para o Botafogo-SP, primeiro time fora da zona de classificação. O Capivariano permaneceu em 12º lugar, com sete pontos, ainda ameaçado pelo rebaixamento. Na próxima rodada, o Timão enfrenta o Palmeiras no domingo (8), às 20h30, enquanto o Capivariano recebe o Mirassol, às 18h30.

Empates marcam a noite no Brasileirão

Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Bahia e Fluminense empataram por 1 a 1 na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Fluminense abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo com John Kennedy, após jogada coletiva. O Bahia manteve maior posse de bola, pressionou durante quase toda a partida e foi recompensado aos 32 minutos do segundo tempo, quando Kike Olivera aproveitou falha defensiva após cruzamento rasteiro de Sanabria e marcou o empate, o primeiro dele pelo clube.

O resultado manteve as duas equipes com quatro pontos na tabela, com o Fluminense à frente no saldo de gols. No fim do jogo, o atacante Dell foi expulso após revisão do VAR, e o Bahia terminou a partida com um jogador a menos.

No Rio de Janeiro, o Vasco deixou escapar a vitória diante da Chapecoense, em São Januário. O time carioca dominou o primeiro tempo, criou diversas chances e acertou a trave duas vezes. O gol vascaíno saiu aos 10 minutos da etapa final, quando Pumita Rodríguez completou cruzamento de Andrés Gómez.

Mesmo com pouca produção ofensiva, a Chapecoense buscou o empate aos 45 minutos do segundo tempo. Jean Carlos cobrou falta de longa distância e venceu o goleiro Léo Jardim no único chute certo da equipe catarinense em toda a partida, provocando vaias da torcida cruz-maltina após o apito final.

Com o empate, o Vasco somou apenas um ponto e segue sem vencer no Brasileirão. A Chapecoense chegou a quatro pontos e permaneceu entre os primeiros colocados. As equipes voltam a campo no domingo (8), em compromissos pelos campeonatos estaduais e fases decisivas regionais.

 

