Senac MS oferece cursos livres e técnicos em diferentes áreas do mercado de trabalho

O Senac MS mantém uma ampla oferta de cursos livres e cursos técnicos voltados à qualificação profissional em diferentes áreas do conhecimento, atendendo tanto quem busca inserção rápida no mercado de trabalho quanto quem deseja uma formação técnica mais completa. As oportunidades estão disponíveis nas unidades de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os cursos livres abrangem áreas como ambiente e saúde, artes, beleza, comércio, comunicação, design, educação, eventos, games, gastronomia, gestão, hospedagem, hospitalidade, idiomas, moda, produção de alimentos, recursos naturais, segurança, área social, telecomunicações, tecnologia da informação, transporte e armazenagem, turismo e zeladoria. Com cargas horárias que variam de 12 a 400 horas, essas formações são voltadas para quem busca atualização profissional, qualificação específica ou novas oportunidades de geração de renda, com foco em atividades práticas e aplicação imediata no dia a dia de trabalho.

De acordo com o Gilka Trevisan, diretora de educação profissional do Senac MS, a proposta dos cursos livres é permitir que o aluno desenvolva competências específicas de forma rápida, sem abrir mão da qualidade e da conexão com as necessidades do mercado de trabalho.

“A ideia é oferecer formações que dialoguem diretamente com a realidade profissional do aluno. São cursos práticos, atualizados e pensados para gerar impacto imediato, seja para quem quer se recolocar no mercado, empreender ou se atualizar em uma área específica”, afirma Trevisan.

Já os cursos técnicos oferecidos pelo Senac MS possuem carga horária a partir de mil horas e são estruturados para uma formação mais aprofundada, aliando teoria, prática e, em muitos casos, estágio supervisionado. As opções contemplam áreas como logística, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, análises clínicas, farmácia, redes de computadores, informática, produção de áudio e vídeo, programação de jogos digitais, estética, massoterapia, podologia, florestas, finanças, hospedagem, eventos, computação gráfica, além de qualificações técnicas em enfermagem do trabalho e urgência e emergência.

Segundo Trevisan, os cursos técnicos cumprem um papel estratégico na formação de profissionais para setores que enfrentam escassez de mão de obra qualificada no estado.

“Os cursos técnicos têm uma estrutura mais robusta e preparam o aluno para atuar de forma consistente no mercado. Nosso foco é formar profissionais prontos para atender às demandas reais das empresas, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de Mato Grosso do Sul”, completa.

Mais informações sobre os cursos livres, acesse https://ms.senac.br/cursos/modalidade/1. Já sobre os cursos técnicos, basta clicar https://ms.senac.br/cursos/modalidade/2

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram