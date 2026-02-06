Copa do BR pode render R$ 1,7 mi aos times de MS nas fases iniciais

CBF divulgou valores de premiação para a competição, que começa dia 18

A CBF divulgou, na quarta-feira (4), os valores de premiação da Copa do Brasil 2026, que começa no próximo dia 18. Ao todo, a competição distribuirá R$ 500 milhões aos clubes participantes ao longo das nove fases do torneio.

Representantes de Mato Grosso do Sul, Pantanal e Ivinhema entram na primeira fase da competição e integram o Grupo III, formado por clubes das Séries C e D e equipes oriundas dos campeonatos estaduais. Cada um garante R$400 mil apenas pela participação inicial, valor pago também aos outros 26 times do grupo.

Já o Operário, campeão estadual, inicia a campanha diretamente na segunda fase e assegura R$830 mil, mesma quantia recebida pelo clube em 2025, quando foi eliminado pelo Criciúma com derrota por 1 a 0 na primeira rodada.

Até a quarta fase, os valores de premiação variam de acordo com os grupos, diferente da edição anterior, em que a divisão se estendia até a final. Caso avancem à terceira fase, Pantanal, Ivinhema ou Operário embolsam R$950 mil. Na quarta, a cota sobe para R$1,07 milhão.

A partir da quinta fase, que vale R$2 milhões, a premiação passa a ser igual para todos os clubes. Serão R$3 milhões nas oitavas de final, R$4 milhões nas quartas, R$9 milhões nas semifinais, R$ 34 milhões para o vice-campeão e R$78 milhões para o campeão, valores aproximadamente iguais aos pagos a Vasco e Corinthians, respectivamente, na última edição.

Pela primeira vez, a Copa do Brasil terá nove fases, e não sete, e final em jogo único, prevista para dezembro. A edição de 2026 também bate recorde de participantes, com 126 clubes, 34 a mais que no último torneio, totalizando 155 partidas. Segundo a CBF, a ideia é ampliar o número para 128 equipes a partir do próximo ano. O campeão garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores, enquanto o vice assegura lugar na fase preliminar da competição continental.

Caminho dos sul-mato-grossenses

O Ivinhema estreia em casa contra o Independente (AP), no Estádio Saraivão. Já o Pantanal, começa a disputa fora de casa, diante do Ji-Paraná (RO), no Estádio José de Abreu Bianco, o Biancão, em Rondônia.

Para a primeira fase, a CBF flexibilizou o regulamento e passou a permitir estádios com capacidade mínima de dois mil torcedores, anteriormente, a exigência era de quatro mil. Da segunda à quarta fase, o limite volta a ser de quatro mil torcedores. Da quinta à sétima, sobe para 10 mil, com aumento progressivo nas fases seguintes.

Com a mudança, Ivinhema e Pantanal atendem aos critérios iniciais. O Estádio Saraivão tem capacidade aproximada para 2.800 torcedores, conforme laudo da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) para o Campeonato Estadual. Já o Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, utilizado por Pantanal e Operário, comporta 3.216 pessoas.

Caso avance, o Ivinhema enfrenta o Volta Redonda (RJ) na segunda fase, novamente com mando do clube sul-mato-grossense. Para isso, precisará atuar em um estádio com capacidade mínima de quatro mil torcedores, o que pode levar o Azulão do Vale a buscar alternativas como o Ninho da Águia, em Rio Brilhante, o Douradão, em Dourados, ou até fora do Estado.

Já o vencedor do confronto entre Ji-Paraná e Pantanal encara o Ypiranga (RS), no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, com o representante de Mato Grosso do Sul novamente disputando fora de casa. As partidas da segunda fase estão previstas para os dias 25 e 26 de fevereiro.

E o Galo?

Na segunda fase, o Operário enfrenta o ASA (AL) fora de casa, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, o Fumeirão, em Arapiraca. O sorteio deu fôlego ao clube, que só precisará lidar com a questão do estádio em caso de classificação para fases posteriores.

Com o chaveamento definido até a terceira fase, os clubes já conhecem os possíveis caminhos da classificação. Se avançar, o Ivinhema encara o vencedor de América (RN) e Grêmio Sampaio (RR). O Pantanal pode enfrentar quem passar do duelo entre Rio Branco (ES) e Athletic (MG), equipe que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Operário, se eliminar o ASA, pega o vencedor do confronto entre Velo Clube (SP) e quem avançar de Vasco (AC) e Vila Nova (GO), na primeira fase.

Por Mellissa Ramos

