Copa do BR pode render R$ 1,7 mi aos times de MS nas fases iniciais

Equipe do Pantanal (camisa branca) ganha R$ 400 mil só de participar de torneio nacional - Foto; Rodrigo Moreira/@rmp.fotografia
Equipe do Pantanal (camisa branca) ganha R$ 400 mil só de participar de torneio nacional - Foto; Rodrigo Moreira/@rmp.fotografia

CBF divulgou valores de premiação para a competição, que começa dia 18

 

A CBF divulgou, na quarta-feira (4), os valores de premiação da Copa do Brasil 2026, que começa no próximo dia 18. Ao todo, a competição distribuirá R$ 500 milhões aos clubes participantes ao longo das nove fases do torneio.

Representantes de Mato Grosso do Sul, Pantanal e Ivinhema entram na primeira fase da competição e integram o Grupo III, formado por clubes das Séries C e D e equipes oriundas dos campeonatos estaduais. Cada um garante R$400 mil apenas pela participação inicial, valor pago também aos outros 26 times do grupo.

Já o Operário, campeão estadual, inicia a campanha diretamente na segunda fase e assegura R$830 mil, mesma quantia recebida pelo clube em 2025, quando foi eliminado pelo Criciúma com derrota por 1 a 0 na primeira rodada.

Até a quarta fase, os valores de premiação variam de acordo com os grupos, diferente da edição anterior, em que a divisão se estendia até a final. Caso avancem à terceira fase, Pantanal, Ivinhema ou Operário embolsam R$950 mil. Na quarta, a cota sobe para R$1,07 milhão.

A partir da quinta fase, que vale R$2 milhões, a premiação passa a ser igual para todos os clubes. Serão R$3 milhões nas oitavas de final, R$4 milhões nas quartas, R$9 milhões nas semifinais, R$ 34 milhões para o vice-campeão e R$78 milhões para o campeão, valores aproximadamente iguais aos pagos a Vasco e Corinthians, respectivamente, na última edição.

Pela primeira vez, a Copa do Brasil terá nove fases, e não sete, e final em jogo único, prevista para dezembro. A edição de 2026 também bate recorde de participantes, com 126 clubes, 34 a mais que no último torneio, totalizando 155 partidas. Segundo a CBF, a ideia é ampliar o número para 128 equipes a partir do próximo ano. O campeão garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores, enquanto o vice assegura lugar na fase preliminar da competição continental.

Caminho dos sul-mato-grossenses

O Ivinhema estreia em casa contra o Independente (AP), no Estádio Saraivão. Já o Pantanal, começa a disputa fora de casa, diante do Ji-Paraná (RO), no Estádio José de Abreu Bianco, o Biancão, em Rondônia.
Para a primeira fase, a CBF flexibilizou o regulamento e passou a permitir estádios com capacidade mínima de dois mil torcedores, anteriormente, a exigência era de quatro mil. Da segunda à quarta fase, o limite volta a ser de quatro mil torcedores. Da quinta à sétima, sobe para 10 mil, com aumento progressivo nas fases seguintes.

Com a mudança, Ivinhema e Pantanal atendem aos critérios iniciais. O Estádio Saraivão tem capacidade aproximada para 2.800 torcedores, conforme laudo da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) para o Campeonato Estadual. Já o Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, utilizado por Pantanal e Operário, comporta 3.216 pessoas.

Caso avance, o Ivinhema enfrenta o Volta Redonda (RJ) na segunda fase, novamente com mando do clube sul-mato-grossense. Para isso, precisará atuar em um estádio com capacidade mínima de quatro mil torcedores, o que pode levar o Azulão do Vale a buscar alternativas como o Ninho da Águia, em Rio Brilhante, o Douradão, em Dourados, ou até fora do Estado.

Já o vencedor do confronto entre Ji-Paraná e Pantanal encara o Ypiranga (RS), no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, com o representante de Mato Grosso do Sul novamente disputando fora de casa. As partidas da segunda fase estão previstas para os dias 25 e 26 de fevereiro.

E o Galo?

Na segunda fase, o Operário enfrenta o ASA (AL) fora de casa, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, o Fumeirão, em Arapiraca. O sorteio deu fôlego ao clube, que só precisará lidar com a questão do estádio em caso de classificação para fases posteriores.

Com o chaveamento definido até a terceira fase, os clubes já conhecem os possíveis caminhos da classificação. Se avançar, o Ivinhema encara o vencedor de América (RN) e Grêmio Sampaio (RR). O Pantanal pode enfrentar quem passar do duelo entre Rio Branco (ES) e Athletic (MG), equipe que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Operário, se eliminar o ASA, pega o vencedor do confronto entre Velo Clube (SP) e quem avançar de Vasco (AC) e Vila Nova (GO), na primeira fase.

 

Por Mellissa Ramos

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Corinthians vence com reservas no Paulistão, Bahia empata com Fluminense e Vasco sofre no fim no Brasileirão

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *