Servidora pública é demitida nove anos após matar jovem em Campo Grande

A servidora estadual Michelly Pereira de Queiroz foi oficialmente demitida da SED nove anos após matar o jovem Wesley Julião Barbosa Almeida, de 18 anos, em Campo Grande. A decisão foi assinada nesta quinta-feira (5) pelo controlador-geral do Estado, Carlos Eduardo Girão de Arruda. Michelly havia sido condenada a 10 anos de prisão em 2018 pelo crime.

O homicídio ocorreu em 14 de janeiro de 2017, no Bairro Itamaracá. Wesley foi atingido por dois tiros enquanto tentava fugir de uma caminhonete conduzida por Michelly, acompanhada do marido Eduardo dos Santos Silva. O pai de Michelly, um policial aposentado, também foi preso por fornecer o revólver e o veículo usados no crime.

A demissão da servidora segue a lei, que prevê perda do cargo público para condenações superiores a quatro anos ou conduta incompatível com a função. O caso ganhou repercussão devido à participação de servidores públicos no homicídio.

