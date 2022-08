Conta de luz deve continuar com bandeira tarifária verde em setembro

A conta de luz deve continuar com a cobrança na bandeira tarifária verde no mês de setembro para todos os consumidores conectados ao SIN (Sistema Interligado Nacional), de acordo com a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Com a decisão, não haverá cobrança extra na conta de luz pelo quinto mês seguido.

A conta de luz permanece nessas taxas desde o fim da bandeira de escassez hídrica, que foi de setembro de 2021 até abril de 2022. De acordo com a Aneel, a bandeira verde foi escolhida devido às condições favoráveis para a geração de energia.