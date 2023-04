Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Hoje, no trabalho, é um ótimo dia para organizar as tarefas. Você pode até aproveitar as boas chances do céu para planejar melhor seu futuro e até planejar mudanças. Vai que vai na fé! Só cuidado para não extrapolar na energia e acabar fazendo mais do que realmente é seu, viu? Não tenha medo de pedir ajuda ou de impor limites. No romance, momento de sair da rotina, busque coisas novas para fazerem juntos e cuidado com a impulsividade dos sentimentos. Seu lado sedutor estará on na pista e você pode conseguir tudo que deseja. Quanto poder!

Touro (de 21/4 a 20/5)

Cristalzinho, tô vendo aqui que é hora de mudar os comportamentos no ambiente de trabalho, principalmente em relação aos colegas. Lembre-se que quem não é visto, não é lembrado! Assim, você até pode chamar atenção e conseguir uma mudança bastante positiva no serviço ou no seu plano de carreira. Aí eu vi vantagem! Tem chance de novos estudos e conhecimentos, só não aproveita quem não quer! No romance ou no relacionamento, ótimo momento para conhecer novos lugares e nova pessoas, invista e saia da zona de conforto.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Trago verdades e novidades que vão deixar o seu astral nas alturas, querida gemeazinha! O universo sempre nos dá sinais, então esteja atenta, pois nesta quinta você vai poder encontrar uma oportunidade de tirar um sonho da gaveta. Aí sim! Mas, pra isso, vai ser preciso entender se você realmente tá se preparando pra isso, seja adquirindo um novo conhecimento, fazendo um curso, estudando, ou se planejando direitinho, principalmente no trabalho. No romance e na paquera, entenda que não basta você sonhar, é importante se preparar pra aproveitar as oportunidades!

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Tem boas novas pintando no seu horizonte nesse finalzinho de mês e tô vendo que você vai ser chamada pelos astros a observar um pouco mais os valores das coisas que, de algum modo, te proporcionam bem-estar! Os astros pedem que você se pergunte se as oportunidades te aproximam ou te distanciam do seu objetivo principal. O céu do dia também pode influenciar as parcerias com mais ênfase, então tenha mais atenção a essa área da vida e use a intuição ao lidar com acordos. Na paquera e na união amorosa, assuma as responsabilidades e avalie também a questão dos valores!

Leão (de 22/7 a 22/8)

Leolovers já começam a quarta com comprometimento, e os astros dizem que hoje vai ser um dia muito bacana pra entender um pouco mais sobre isso aí. Veja com o que você tem verdadeiramente se comprometido e como você pode colocar certos limites pra que isso seja saudável, seja no trabalho ou ainda no amor. O medo de perder a sua individualidade ou de ser limitada por outras pessoas pode falar mais alto e te conduzir a alguns comportamentos um pouco destrutivos, principalmente no trabalho, então tenha autocontrole e responsabilidade. Entenda melhor os seus limites com seu bem e com sua paquera.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Cristalzinho, os astros falam sobre você se colocar de maneira harmoniosa e empática nas situações, sem se dispor para as coisas que te tiram da rotina e dos seus ideais. No trabalho, hora de distinguir com quem você pode contar e também para quem estender as mãos. Bom momento para estreitar os laços. Com o mozão, ótima oportunidade para conversar e alinhar o destino da relação, com oportunidades de fortalecer ainda mais o vínculo com a pessoa amada. Na paquera, essas oportunidades também se apresentam, para tanto será imprescindível deixar mais clara as suas intenções.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Cristalzinho, os astros apontam que hoje você pode se sentir em dúvida sobre algumas coisas, principalmente sobre o seu reconhecimento social e no trabalho. Conecte-se interiormente pra encontrar soluções pra lidar com as situações do trabalho, principalmente se trabalha com o público. Ouça e interprete melhor os seus sentimentos, bebê! Se você é amante das coisas esotéricas, os astros revelam que hoje é um bom dia pra pedir aquela ajuda à espiritualidade. Com o mozão, é o momento de conversar sobre o destino da relação. Com o crush, é hora de entender melhor os seus sentimentos!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Tenha paciência minha consagrada! Alguns ciclos precisam chegar ao fim para que outros se iniciem. Avalie os recentes acontecimentos do seu trabalho. Será que você está disposta a realmente se deligar das coisas que estão te impedindo de se realizar? Mas lembre-se que isso não é uma corrida contra o tempo, escorpiana. Faça suas ações sem pressa, para que isso não prejudique seu emocional. Com o mozão, busque conversas mais harmônicas. Com os crushes, coloque mais ideal em suas buscas, observe e aprenda mais sobre os envolvimentos passados. A palavra do dia é calma!

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Os astros dizem que cultivar uma rotina mais firmemente, com seus ideais, será muito importante para realizar as transformações que você deseja. No trabalho, chegou o momento de avaliar o está sendo feito para melhor desenvolver essa área da sua vida. Os astros, meu cristalzinho, também apontam que essa pode ser a hora de assumir mais a responsabilidade com você e com a rotina. Não tenha medo em abdicar de algumas coisas para que isso aconteça. Com o love, ouça a sua intuição para não cair em ciladas. Na paquera, é um ótimo momento para sair do habitual, principalmente na intimidade.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Caprica, pra hoje, dê um pouco mais de espaço para o seu mundo interior, olhar um pouco mais para a sua história e para o significado dos teus sonhos e objetivos. Você receberá a oportunidade de modificar o que for necessário pra chegar lá, ganhando até mais reconhecimento do patrão e dos colegas. Não tenha medo de expor suas ideias, elas serão bem aceitas, valeu? Com o benzinho, tenha mais cuidado com a insegurança, pois isso pode gerar tretinhas nas conversas com o par. Se escolher conversar com clareza poderão chegar a uma solução juntos. Aí sim! Na pista, avalie com mais atenção quem está na sua e não está. Saiba dizer não pra quem não te da atenção, viu?

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Hoje é um ótimo dia para você se organizar e colocar um pouco mais de foco em construir uma rotina que propicie seu crescimento pessoal, minha consagrada. No trabalho, não deixe que as tretinhas no início do dia atrapalhem ou atrasem as suas atividades. Caso sentir impulsos durante o dia, o universo te pede para ir com calma, aquariana. Com o mozão, converse com mais empatia para chegar em soluções que preservem os laços com o parceiro. Na paquera, controle sua necessidade de segurança e avalie melhor as suas escolhas.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Com os astros jogando no seu time, você tem tudo pra receber uma oportunidade de entender os assuntos sobre a sua conta bancária, tendo a capacidade de fazer dinheiro de modo criativo e responsável, cristalzinho! Use um pouco mais a sua intuição pra solucionar alguns desafios. Talvez se sinta pouco preparada, mas se aproprie dessas capacidades no dia de hoje, minha consagrada! No romance, cuidado pra não apostar em lances que, na verdade, são fogo de palha, viu, bebê? Na vida a dois, fale mais sobre os seus pontos de vista, mas também tenha empatia e ouça os incômodos do mozão!