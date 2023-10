Confusão em feira termina com dois esfaqueados e um socorrido em estado grave

Dois homens, que não tiveram suas identidades divulgadas, foram esfaqueados após uma confusão na “feira do Dom Antônio”, localizada no Bairro Parque do Lageado, região sul de Campo Grande. Um deles foi encaminhado inconsciente em estado grave para Santa Casa e está em observação médica.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, moradores acionaram a Polícia Militar após deparar com pessoas se envolvendo em uma briga. Quando os militares chegaram na Rua Evelina Selingardi, alguns envolvidos já tinham fugido e outros permaneceram no local.

Segundo a polícia, um dos envolvidos na briga estava com a camiseta manchada de sangue e com uma perfuração de faca nas costas. Aos policiais, ele relatou que o autor fugiu. O ferido, foi encaminhado ao hospital para atendimento médico.

Diante das informações, os militares realizaram buscas na região, quando a 100metros depararam com outro homem esfaqueado na feira sendo socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Segundo os socorristas, ele estava ferido com uma facada no tórax e foi encontrado inconsciente. A vítima foi encaminhado a Santa Casa em estado grave e até o momento não há informações sobre o seu estado de saúde.

O caso foi registrado como homicídio doloso na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário/Cepol (Depac), onde o caso será investigado.

