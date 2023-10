Luan Pimentel é convocado para fase de treinamentos rumo aos Jogos Mundiais

O sul-mato-grossense Luan Simões Pimentel está entre os 19 convocados do judô paralímpico para a quinta Fase de Treinamentos do ano. A lista foi divulgada na terça-feira (20) e, segundo a CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais), é a penúltima semana de atividades antes dos Jogos Mundiais da IBSA, competição que acontecerá em agosto, em Birmingham, na Inglaterra, com a participação de 11 modalidades.

O camapuense de 25 anos, que mora e treina em Campo Grande, da equipe Ismac, foi o único chamado por Mato Grosso do Sul. Luan disputa posições pelo peso -73 kg J2.

Por outro lado, Mato Grosso conta com três nomes na lista: Érika Zoaga (+70 kg – J1), da ARDV, Rayfran Pontes (73 kg– J1), e Arthur Cavalcante (90 kg – J1), pelo Icemat. Após as campanhas nas duas primeiras etapas do Grand Prix da IBSA – Almada, em Portugal, e Alexandria, no Egito –, a seleção adulta só terá compromisso oficial no segundo semestre: depois dos Jogos Mundiais, haverá as etapas de Grand Prix do Azerbaijão, em setembro, e Japão, em dezembro, fora o Parapan, no Chile, em novembro. Todos esses eventos são classificatórios para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Além das e dos judocas, a Fase de Treinamentos vai contar com paratletas do futebol de cegos. Ao todo, 34 atletas estarão reunidos na capital paulista. Além do futcegos e do judô, os Jogos Mundiais programam disputas no powerlifting, goalball, xadrez, boliche, tiro, tiro com arco, showdown, críquete e tênis.

Por Luciano Shakihama- Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.