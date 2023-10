Homem é preso após ser flagrado andando com moedas falsas em cidade de MS

Agentes da Polícia Federal prendeu no início da semana, um homem, que não teve identidade revelada, pelo crime de falsificação de moeda falsa, em Itaquiraí, a 405 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu na última teça-feira (20), quando o homem foi flagrado com 0 notas de R$ 100 com características de falsificação

Segundo a Polícia Federal, a ação se deu após recebimento de informações sobre uma pessoa que estaria na cidade realizando o crime de falsificação de moeda. Na ocasião, policiais federais deslocara-se até a cidade de Itaquiraí e interceptaram as notas falsificadas, logo após entrega de encomenda realizada pelos Correios.

Diante do flagrante, o indivíduo foi levado à Delegacia de Polícia Federal para registro da ocorrência.

