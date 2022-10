Dia será de sol, calor e máxima de 37ºC em MS

7A semana em Mato Grosso do Sul inicia com predomínio de sol e calor em grande parte do estado, com máxima chegando a 37ºC no interior, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Em Campo Grande a segunda-feira (03) começou com sol entre nuvens, mínima de 20ºC e máxima podendo chegar aos 30ºC.

As termômetros podem chegar aos 35ºC em Coxim, 33ºC em Corumbá, 32ºC em Aquidauana, 30ºC em Três Lagoas, 29ºC em Porto Murtinho e Maracaju, 28ºC em Dourados e 26ºC em Ponta Porã.

A meteorologia indica possibilidade de pancadas de chuva na quarta (05) e quinta-feira (06) em municípios das regiões central, sul e sudoeste do Estado.

O Inmet emitiu alerta de tempestade nível amarelo, ou seja, de perigo potencial para MS, com risco de chuva com ventos de até 60 km por hora e queda de granizo. Os municípios que estão sob alerta são Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas. O alerta vale até o fim desta manhã.