Confira o que abre e fecha nos feriados de fim de ano

Durante as últimas semanas os consumidores de Mato Grosso do Sul puderam realizar suas compras de forma mais tranquila, graças ao horário estendido no comércio.

Apesar disso, alguns locais terão horário diferenciado no Natal e no Ano Novo, celebrações que irão ocorrer no fim de semana. Confira os estabelecimentos que irão abrir e fechar e se programe para as compras de última hora.

Shoppings

Shopping Campo Grande

Nesta sexta-feira (23), o atendimento segue normal, das 10h às 22h. Nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas de natal e ano novo, o atendimento será das 10h às 18h.

Já nos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro as lojas não devem abrir e o atendimento na Praça de Alimentação é facultativo.

Shopping Norte Sul Plaza

Até hoje, o atendimento no shopping Norte Sul Plaza será das 9h às 22h; No sábado (24), as lojas e quiosques abrem das 9h às 19h. Nos feriados de natal e ano novo, apenas praça de alimentação e atividades de lazer irão funcionar, das 11h às 21h.

Na semana após o natal o local volta a funcionar normalmente das 10h às 22h. Nas vésperas do ano novo todas as lojas funcionam das 9h às 18h e na segunda-feira (2) o atendimento volta normalmente.

Shopping Bosque dos Ipês

O Shopping Bosque dos Ipês está desde o dia 19 de dezembro com funcionamento das 10h às 23h e este horário permanece até hoje.

Nas vésperas de feriados o horário será das 10h às 18h; já nos dias 25 e 1º só os estabelecimentos de alimentação e lazer funcionam, das 12h às 20h.

Pátio Central Shopping

Até esta sexta-feira o Pátio Central funciona das 8h às 22h, na véspera de Natal o local fecha mais cedo, às 18h e no dia 30 de dezembro as lojas satélites funcionam até as 19h e a praça de alimentação até às 21h.

Na véspera de Ano Novo, o shopping do centro funciona até às 16h e nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro não haverá expediente.

Centro de Campo Grande

De acordo com a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande), o horário do comércio sofre alterações: na véspera de Natal funciona até às 17h, na véspera de ano novo até às 16h, e nos feriados não poderá abrir.

Supermercados

Para quem quer fazer as últimas compras para a ceia é melhor correr, já que os estabelecimentos funcionam nas vésperas de Natal e Ano Novo e no dia do feriado será fechado.

Hemosul

Os doadores de sangue de Campo Grande podem comparecer ao Hemosul de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, no sábado e domingo não haverá expediente no local. O estabelecimento ainda reforça a importância de doar sangue e, caso o estoque acabe, haverá mudanças nos fins de semana.

Bancos

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), no fim de semana do Natal e Ano Novo não haverá expediente nos bancos. Nesta sexta o expediente será normal, conforme o horário de cada agência e no dia 30 de dezembro não haverá expediente público.

Correios

Entre os dias 19 e 23 deste mês e na semana de 26 a 30 de dezembro, os Correios irão funcionar normalmente. Já no dia 24 o expediente segue o mesmo para as agências que já funcionam aos sábados.

No dia 31 de dezembro, não haverá expediente. O atendimento será retomado na segunda-feira (02).

Bares e Restaurantes

O Sinthorems (Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Apart Hotéis, Motéis, Flats, Restaurantes, Bares, Lanchonetes e Similares de Mato Grosso do Sul) informa que os estabelecimentos podem abrir suas portas normalmente nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

