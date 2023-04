Confira o que abre e fecha neste feriado de Tiradentes na Capital

Para quem quer aproveitar o feriado de Tiradentes, nesta sexta-feira (21), para resolver pendências ou ir às compras, é bom ficar atento com a mudança na rotina dos comércios e órgãos públicos. Em Campo Grande, diversos atendimentos e entidades tiveram suas atividades interrompidas, confira o que abre e fecha.

Comércio

O comércio de Campo Grande está autorizado a funcionar normalmente no feriado de Tiradentes. Conforme a cláusula 29ª da Convenção Coletiva de Trabalho. A abertura do comércio seria facultativo, e depende do comerciante abrir ou não.

O gerente de relações sindicais da Fecomércio MS, Fernando Camilo, observa que as empresas que pretendem abrir precisam informar em até cinco dias antes o Sindicato dos Empregados no Comércio, por escrito e com protocolo, além do pagamento de R $20,00 por empregado. Empresas contribuintes aos sindicatos não estão obrigadas a este pagamento.

Para cada dia trabalhado o empregado fará jus a uma folga compensatória, a ser concedida preferencialmente na semana seguinte e no intervalo máximo de 15 dias.

Shoppings

O Shopping Bosque dos Ipês, Campo Grande e Norte Sul Plaza irão funcionar normalmente, abrindo às 10h e fechando às 22h. Já o Pátio Central deverá funcionar das 9h às 16.

Hemosul

O Hemosul Coordenador da Capital, fechará durante o feriado do dia 21 de abril. Já no sábado (21) o local funciona o dia todo para receber doações de sangue.

Polícia

Apenas as Depacs (Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário), a Deam (Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher) e a 4ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, no bairro Moreninhas II estarão disponíveis para registro de ocorrências. As demais reabrem na segunda-feira (24).

Bioparque

O atendimento do Bioparque Pantanal abrirá na sexta-feira (21), mas apenas para visitantes agendados. O agendamento para visitas ao empreendimento turístico pode ser feito no site oficial http://bioparquepantanal.ms.gov.br/. O cadastro prévio é destinado para visita individual, grupo familiar (até 6 pessoas), empresas e instituições.

Detran

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e suas agências não terão atendimento ao público na sexta-feira (21).

Unidades do Fácil

As unidades do Fácil – Atendimento ao Cidadão funcionam até a quinta-feira (20) e voltam a funcionar na segunda-feira (24), das 8h às 17h. Nas unidades do Aero Rancho, Guaicurus e General Osório estão em funcionamento os guichês da Energisa, Sejusp – Instituto de Identificação (conforme agendamento), Agenfa, Correspondente Bancário, Detran (conforme agendamento), Águas Guariroba, Agehab e Defensoria Pública.

No Fácil Bosque dos Ipês, o funcionamento retorna na segunda-feira, das 10h às 19h, com os serviços da Energisa, Sejusp – Instituto de Identificação, Agenfa, Correspondente Bancário, Águas Guariroba e Detran.

Funtrab

A Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) não terá atendimento na sexta-feira (21). O retorno das atividades será na segunda-feira (24). Os candidatos têm a opção de agendamento de atendimento por meio do aplicativo “MS Contrata+ para Trabalhadores ”. Basta baixar o aplicativo, realizar o cadastro, marcar o dia e o horário, e posteriormente comparecer à agência, que fica na Rua 13 de Maio, 2.773. Caso surjam dúvidas no uso do aplicativo, o contato para suporte do “MS Contrata+” é (67) 3320-1372 (WhatsApp).

Casa da Saúde

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) informa que a Casa da Saúde não terá atendimento ao público nesta sexta-feira (21) devido ao feriado nacional de Tiradentes. Assim, a secretaria orienta a população a fazer a retirada de medicamento até esta quinta-feira (20). A Casa da Saúde retorna com o atendimento normal na segunda-feira (24).

Bancos

Não irão funcionar na sexta-feira de feriado.

Lotérica

Será facultativo, assim, cada lotérica pode decidir se irá abrir ou fechar. Porém, neste dia, não terá sorteio de nenhuma loteria.

Repartições públicas estaduais

Não haverá expediente no feriado.

Repartições públicas municipais

Não haverá expediente no feriado.

Supermercados

Podem abrir normalmente, mas as empresas devem oferecer folga compensatória para os funcionários posteriormente.

Com informações da repórter Carolina Rampi.

