Operário busca bicampeonato consecutivo contra Costa Rica

Operário e Costa Rica entram em campo neste domingo (23), às 15h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, para o jogo de ida da grande final do Campeonato Sul-Mato-grossense de futebol. O Galo tenta seu 13º título da competição e o bicampeonato. Já o CREC vai em busca de seu segundo título.

As duas equipes já garantiram vaga na Copa do Brasil 2024, já que chegaram na final do Estadual.

O vencedor do campeonato assegura uma vaga para a próxima temporada do Campeonato Brasileiro Série D. Atualmente, o Operário se encontra no grupo A7 do campeonato em andamento. Para garantir sua participação na divisão nacional de 2024, o Galo deve vencer o campeonato estadual ou ser promovido para a Série C.

O segundo jogo entre as equipes será realizado no dia 30, às 15h, no Estádio Laertão, em Costa Rica. O CREC, com a melhor campanha até agora, pode se tornar campeão mesmo com um empate no placar agregado. De acordo com o regulamento, não há possibilidade de disputa de pênaltis no Estadual.

Retrospecto

Nesta edição, as equipes já se enfrentaram duas vezes, com duas vitórias do Crec, que busca o bicampeonato da competição, enquanto o Galo luta pelo seu 13⁰ caneco.

O Operário, atual campeão do torneio, garantiu sua vaga na final após uma vitória de 2 a 1 no primeiro jogo, enquanto o jogo de volta terminou empatado sem gols.

Por sua vez, o Costa Rica venceu o Ivinhema por 2 a 0 no primeiro jogo, garantindo sua vaga na final, mesmo com uma derrota por 1 a 0 no segundo jogo.

Reviravolta no campeonato

O Tribunal de Justiça determinou a paralisação da competição devido a uma possível irregularidade envolvendo o Novo, clube sediado em Sidrolândia.

A denúncia partiu do Aquidauanense e ganhou o apoio de outros clubes, como o Operário de Caarapó, que busca evitar o rebaixamento caso o Novo seja punido. Os clubes alegam que o Novo teria inscrito o jogador Lisandro fora do prazo estipulado no regulamento.

O atleta apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 17 de março, apenas dois dias antes da última rodada da primeira fase, como determina o regulamento. No entanto, ele não teria sido devidamente inscrito no campeonato e teria atuado em 19 de março contra o Ivinhema, configurando assim a irregularidade.

