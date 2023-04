De volta, Zeca é oficializado como líder do partido

O deputado Zeca do PT foi oficializado como novo líder do PT (Partido dos Trabalhadores), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ele assume o posto deixado por Amarildo Cruz, falecido no mês de março.

Ao comentar sobre a liderança, o petista afirmou que vai prezar pela união da bancada no debate, para garantir recursos a minorias na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2024.

Defensor de mandato popular, Zeca do PT afirma que atuará ao lado de Pedro Kemp e Gleice Jane, em favor de pautas voltadas ao sul-mato-grossense.

“É uma responsabilidade enorme articular as ações de nossa bancada e vamos focar, principalmente, nas atividades voltadas às políticas de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Nós temos até o meio do ano para receber a LDO, que vai nos guiar no ponto de vista das emendas que vamos priorizar, para serem executadas, no ano que vem”.

Zeca retornou esta semana para as atividades parlamentares depois de ficar afastado por problemas de saúde. Ele tem 73 anos.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

