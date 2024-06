Hoje(16) é o último dia para aproveitar o Arraial de Santo Antônio em Campo Grande.

O encerramento fica por conta do grupo de forró Ipê da Serra às 18h, seguido da dupla sertaneja Alex e Ivan, que se apresenta às 20h.

O Arraial contou com a presença do público em peso nos dias que aconteceu, cerca de 10mil pessoas compareceram na abertura do evento.

Neste ano são 35 barracas com uma diversidade gastronômica, bebidas, peças em artesanatos e até espaço kids.

