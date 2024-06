Procon divulga pesquisa de preços do combustível em Dourados

A diferença entre o menor preço encontrado na gasolina comum e o maior preço é de 9,65%

O Procon divulgou a pesquisa de preços do combustível foi realizada no dia 11 de junho, em 40 estabelecimentos de Dourados e distritos.

Foram pesquisados etanol, diesel comum e S10 e gasolina comum e aditivada. O menor preço encontrado na gasolina comum foi de R$ 5,49; no diesel comum foi de R$ 5,49; e diesel S10 R$ 5,49. No etanol o menor preço praticado é de R$ 3,29.

A diferença entre o menor preço encontrado na gasolina comum (R$ 5,49) e o maior preço (R$ 6,02) é de 9,65%. No etanol, a diferença entre o menor e maior preço é de 24,3%; no diesel comum é de 15,3% e no diesel S10 é de 16,39 %.

O preço médio da gasolina em Dourados é de R$ 5,85 e em abril 2024 o preço médio praticado era de R$ 5,76, alta de 1,55 %. O preço médio do etanol em Dourados é de R$ 3,82, sendo que em abril de 2024 era de R$ 3,68, alta de 3.8%.

Já em relação ao diesel comum, em abril de 2024, o preço médio era de R$ 5,98 e nesta pesquisa apontou como preço médio o valor de R$ 5,97, queda de 0.13%.

O diesel S10 apresentou nesta pesquisa, o valor médio de R$ 6,078 e na pesquisa do mês de abril de 2024 apresentou preço médio de R$ 6,09, queda de 0.19%.

O menor preço encontrado na gasolina em Dourados (R$ 5,49) é 0,36

centavos mais barato, que o preço médio praticado (R$ 5,85) nos postos em Dourados. E o Etanol teve diferença de R$ 0,80 entre o menor preço (R$ 3,29) e o maior preço (R$ 4,09).

O Procon informa que os consumidores poderão exigir a análise do

combustível para descobrir o teor de álcool presente na gasolina, teste esse que será feito pelo próprio funcionário do posto de combustível na frente do consumidor.

Qualquer dúvida ou reclamação ligue 3411-7792.

Confira a pesquisa completa aqui.

Com informações da Prefeitura de Dourados.

