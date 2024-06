Última semana do outono em MS será de calor intenso e baixa umidade

A semana de despedida do outono em Mato Grosso do Sul começou com temperaturas elevadas, ultrapassando os 30ºC, no domingo (15) conforme as previsões meteorológicas. A estação do inverno está programada para iniciar na próxima quinta-feira (20), às 17h51.

Nesta segunda-feira (17), o Estado enfrenta novamente uma baixa umidade relativa do ar. Para amenizar os efeitos do tempo seco, especialistas recomendam a ingestão abundante de líquidos e cuidados redobrados ao realizar atividades físicas intensas, sendo recomendado evitar a prática nos momentos mais quentes do dia.

No domingo, cinco municípios de Mato Grosso do Sul estiveram entre os mais secos do Brasil, apresentando índices alarmantes de umidade relativa do ar: Coxim e Sonora registraram 18%, enquanto Costa Rica, São Gabriel do Oeste e Água Clara marcaram 23%. Em Campo Grande, a umidade atingiu 26%, muito abaixo do ideal estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomenda níveis entre 50% e 60% para evitar riscos à saúde.

Em Campo Grande, a segunda-feira começou com o céu com poucas nuvens e temperatura de 22°C. A máxima prevista para hoje é de 31°C. As temperaturas seguirão elevadas nos próximos dias e não há previsão de chuva, mantendo o padrão de tempo seco.

Na região pantaneira, as temperaturas serão ainda mais altas, com Corumbá alcançando uma máxima de 35°C. Outros municípios da região, como Coxim, Porto Murtinho e Aquidauana, devem registrar máximas de 33°C.

No sul do Estado, Ponta Porã deve atingir uma máxima de 29°C, enquanto Dourados poderá chegar aos 31°C. Outras regiões também enfrentarão calor intenso nesta segunda-feira. Em Chapadão do Sul a máxima prevista é de 28°C e Paranaíba e Costa Rica, 30°C.

Em Maracaju, Naviraí, Bonito e Três Lagoas os termômetros devem alcançar os 31°C, Água Clara, Nova Alvorada do Sul, Ivinhema e Nova Andradina, têm previsão de 32°C de máxima e Rio Brilhante deve registrar 33°C.

Com informações do Inmet

