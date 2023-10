Confira a previsão do tempo para o sábado, em MS

De acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de MS), o fim de semana em Mato Grosso do Sul, será de tempo instável, com probabilidade de chuvas e tempestades que podem ser acompanhadas de raios, rajadas de vento e, até granizo, em áreas isoladas.

As instabilidades atmosféricas podem atingir todo o Mato Grosso do Sul, mas o destaque é para as regiões sul e sudeste do estado. Essas instabilidades ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade, aliado a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. Além disso, o avanço de cavados favorece a formação de nuvens e chuvas em todo o Estado.

Mesmo com o registro de chuvas em algumas regiões, durante a semana, as altas temperaturas continuam predominando em Mato Grosso do Sul. Na região norte, Coxim registra mínima de 23ºC e máxima de 36ºC, na região sul, em Dourados os termômetros registram mínima de 23ºC e máxima de 33ºC.

Na região do bolsão, Três Lagoas terá mais um dia de muito calor com 25ºC de mínima e 35ºC de máxima. No Pantanal não será diferente, Corumbá começa o dia com 27ºC e a máxima chega aos 37ºC.

Em Campo Grande, o sábado terá mínima de 24°C e máxima 32°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento intensas com valores acima de 60km/h.

