Confira a previsão do tempo para o sábado em MS

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o sábado em Mato Grosso do Sul será de sol e altas temperaturas e nebulosidade variada.

Ainda de acordo com o Cemtec, em algumas regiões do Estado, como o leste e sudoeste, podem ocorrer chuva, devido à convergência de umidade e a atuação de área de baixa pressão atmosférica.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na capital do Estado o sábado começa com os termômetros registrando 19ºC e a máxima prevista é de 33ºC.

Na região sul e na fronteira com o Paraguai, Dourados e Ponta Porã os termômetros variam entre 19ºC de mínima e 31ºc de máxima. Três Lagoas, na região no bolsão a mínima prevista é de 19ºC e a máxima de 34ºC.

Coxim, no norte, os termômetros também devem altas temperaturas, onde a mínima é de 22ºC e a máxima pode atingir 38ºC. Porto Murtinho e Corumbá , devem registrar as maiores temperaturas de Mato Grosso do Sul, com mínima prevista de 21ºc e máxima de 40ºC.

Com informações do Cemtec e Inmet.

