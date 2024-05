“Projeto Renasce” está com inscrições abertas em Dourados

Abertas as inscrições para o Projeto Renasce 2024 “Palco para Todos” em Dourados. Podem se inscrever academias, estúdios e demais entidades de ensino que tiverem interesse em oferecer aulas especializadas de balé clássico; jazz; dança do ventre; dança contemporânea; breakdance, dentre outros, além de desenho artístico; desenho de mangá e arte para crianças.

Para se inscrever, é necessário ir até sede da Secretaria Municipal de Cultura e estar com todas as documentações exigida no edital publicado no Diário Oficial do dia 9 de maio. As inscrições vão até o dia 21 de maio de 2024.

O processo tem a finalidade de credenciar instituições de Ensino nas áreas de Dança e Artes Visuais, com o objetivo de garantir o acesso gratuito dos alunos da Rede Municipal de Ensino as aulas.

Para mais informações, entre em contato pelos números: 3411-7709 / 98163-0639. A Semc fica na Avenida Presidente Vargas s/n no Teatro Municipal no Parque dos Ipês. O horário de atendimento ao público é das 8h às 13h.

O projeto acontece pela Prefeitura de Dourados por meio da Semc (Secretaria Municipal de Cultura).

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.