Confira a lista de filmes para assistir juntinho com seu amor no dia dos namorados

Além do mês do orgulho LGBTQIA+, junho também marca o mês do romance. Com o Dia dos Namorados sendo comemorado no dia 12 do mês, separamos uma lista de filmes para você assistir juntinho com o seu amor nesse dia especial, e para você que está solteiro, não se preocupe em ver sozinho, sua própria companhia já é o suficiente.

Simplesmente Acontece

O que dizer desse clássico friends to lovers? O filme conta a história de dois melhores amigos britânicos, Rosie (Lily Collins) e Alex (Sam Claflin) que são inseparáveis desde a infância, e acabam experimentando juntos as dificuldades amorosas, familiares e escolares. Embora exista uma atração entre eles, os dois mantêm a amizade acima de tudo. Um dia, Alex decide aceitar um convite para estudar medicina em Harvard, nos Estados Unidos. A distância entre eles faz com que nasçam os primeiros segredos, enquanto cada um encontra outros namorados e namoradas. Mas o destino continua atraindo Rosie e Alex um para o outro.

Handsome Devil

Romance entre um excluído e um atleta? Amamos. O filme conta a história de Ned (Fionn O’Shea), um rapaz homossexual e excluído de um internato que passa a dividir o quarto com Conor (Nicholas Galitzine), um atleta-estrela que logo faz amizade com ele. E, lógico, estando em um ambiente muito masculinizado de forma tóxica, ambos passam a ser hostilizados.

Um Lugar Chamado Notting Hill

Uma das grandes comédias românticas dos anos 90, Um Lugar Chamado Notting Hill retrata a história de William Thacker (Hugh Grant) que é dono de uma livraria em Londres. A monotonia de sua existência é tumultuada romanticamente quando a famosa atriz estadunidense Anna Scott (Julia Roberts) aparece em sua loja. Um encontro fortuito sobre um suco de laranja derramado leva a um beijo que dá início a um caso de amor. Conforme ele e a glamorosa estrela de cinema se aproximam cada vez mais, eles lutam para conciliar seus estilos de vida radicalmente diferentes em nome do amor.

Você Nem Imagina

Um dos maiores acertos de casal lésbico sem dúvidas. Ellie Chu (Leah Lewis) é a típica aluna deslocada que possui o hábito de fazer a lição de casa de seus colegas por dinheiro para contribuir com as contas em casa. Secretamente, ela possui uma paixão pela bela Aster Flores (Alexxis Lemire). Quando Paul, um jogador de futebol, se aproxima de Ellie para pedir ajuda para escrever uma carta de amor para sua amada, ela entra em conflito.

A Cinco Passos de Você

Sem palavras alguma para descrever a beleza desse filme. Ele retrata a vida de Stella (Haley Lu Richardson) que tem quase dezessete anos e, depois de viver a maior parte de sua vida no hospital, encontra o charmoso Will Newman (Cole Sprouse), também um paciente com fibrose cística. Embora surja uma paixão instantânea entre os dois, suas condições de saúde impedem que eles cheguem muito perto um do outro, e Stella tenta ajudar Will, que se rebela contra seus tratamentos médicos.

Um Amor para Recordar

Um dos maiores romances já criados na história do cinema e uma clássico para o Dia dos Namorados. Em plenos anos 90, Landon Carter (Shane West) é punido por ter feito uma brincadeira de mal gosto em sua escola. Como punição ele é encarregado de participar de uma peça teatral, que está sendo montada na escola. É quando ele conhece Jamie Sullivan (Mandy Moore), uma jovem estudante de uma escola pobre. Com o tempo Landon acaba se apaixonando por Jamie que, por razões pessoais, faz de tudo para escapar de seu afeto.

Veja também: Pantanal: Em crise com Jove, Juma descobre afinidades com José Lucas

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.