Francisco Cezário é reeleito para o comando da Federação de Futebol de MS

Em eleição realizada na manhã de hoje (4), o atual presidente da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), Francisco Cezário de Oliveira, foi reeleito ao cargo por mais um mandato, no mesmo dia em que celebrou seu aniversário de 76 anos.

Cezário está à frente da Federação de Futebol há seis mandatos, quase 20 anos, com a vitória ele comandará a FFMS até 2027.

O atual presidente disputou o cargo em chapa única, denominada “Nossa Chapa” a nova gestão é composta também pelo atual vice-presidente Marcos Tavares.

Impugnação

Na última quinta-feira (2), a Comissão Eleitoral da FFMS se reuniu para deliberar o pedido de impugnação da “Nossa Chapa”, chapa em que Francisco Cesário concorreu à reeleição.

No pedido, encaminhado pelo advogado e ex-presidente do Cene, Paulo Telles, constava que a chapa de Cesário havia infringido dispositivos da Lei Pelé.

“Após a Lei Pelé, Cesário prorrogou seu mandato até 2015, sendo eleito novamente para um novo mandato até 2019. No ano de 2018 foi reeleito mais uma vez por mais 4 anos, desta vez no período de 2019-2022. Na data de ontem, pleiteou o registro da terceira reeleição após a entrada em vigor da lei Pelé, uma das principais normas que regem o esporte brasileiro, em desconformidade com a legalidade do processo eleitoral da FFMS”, destaca a petição.

Após a reunião o pedido de impugnação foi rejeitado por unanimidade pela comissão avaliadora, e a chapa de Cesário se manteve como única à reeleição em MS.

