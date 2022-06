Pantanal: Em crise com Jove, Juma descobre afinidades com José Lucas

Nos próximos capítulos de Pantanal, Juma (Alanis Guillen) se mostrará cada vez mais infeliz por viver na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), o que despertará novos conflitos entre ela e Jove (Jesuita Barbosa).

As cenas que vão ao ar no capítulo de hoje (4), mostram o filho mais novo de Zé Leôncio conversando com a moça sobre as aulas que irá fazer para tirar a licença de piloto, mas ela não liga muito para o papo e continua dizendo que quer voltar para sua tapera.

À noite, o rapaz a chama para deitar com ele, mas ela se recusa. Ao amanhecer Juma decide voltar para sua casa, sem falar nada com Jove. Mas é surpreendida por José Lucas (Irandhir Santos) em frente a tapera.

Ao ser questionado, o ex-caminhoneiro conta que está ali para laçar marruás e diz que não precisa de ajuda, mas Juma repreende o peão e diz que não quer que ele mexa com o gado.

Juma pega sua arma e se apronta para ir com ele, mas explica que ela não será usada para lidar com os animais.Os dois seguem a cavalo em busca dos marruás e iniciam conversas pelo caminho.

Enquanto a moça cavalga, José Lucas fica encantado por sua beleza e os cabelos soltos ao vento. Aos poucos, ela percebe que tem mais afinidades com o primogênito de Zé Leôncio do que com Jove.

