Qualidade técnica do Lacen de Mato Grosso do Sul é destaque na Anvisa

O Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul (Lacen MS) da Secretaria de Estado de Saúde (SES) recebeu na terça-feira (16) prêmio de reconhecimento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na categoria Laboratório com Perfil Analítico atualizado junto ao órgão.

Conforme o diretor do Lacen MS, Luiz Demarchi, esse reconhecimento por parte da Anvisa ressalta a qualidade técnica do trabalho realizado por MS. “Esse reconhecimento destaca o serviço dos nossos servidores que se dedicam para viabilizar o acesso seguro a produtos e serviços necessários para a saúde da população de Mato Grosso do Sul”.

O Lacen MS é integrante da RNLVISA (Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária) realizando diagnósticos de interesse de Saúde Pública no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde), cujo escopo analítico implantado na gerência de Bromatologia e Química do Lacen MS prevê o atendimento aos Programas de Monitoramento nacional, estadual e municipais.

Para a gerente de Bromatologia e Química do Lacen MS, Tatiane Nantes de Almeida, a manutenção em ‘tempo real’ do perfil analítico contribui para o conhecimento da capacidade analítica da instituição a nível Nacional. “O acesso ao perfil disponibilizado no RNLVISA pode ser realizado pelos profissionais que atuam na área, bem como pela população usuária do SUS.

Promovido pela Anvisa, o encontro dos Laboratórios Oficiais da RNLVISA aconteceu nos dias 15 e 16 de abril, em Brasília. Durante o evento foram abordados os desafios e as perspectivas dos laboratórios oficiais para atender as funções regulatórias de “testes de laboratório” e “liberação de lotes de vacinas”, necessárias para o Brasil se tornar autoridade listada da OMS (Organização Mundial da Saúde).

A agência prestou reconhecimento a alguns laboratórios que se destacaram em três categorias: Laboratório Inovador da RNLVISA, Laboratório Participante em Programas de Monitoramento da Qualidade Nacionais e Laboratórios com Perfil Analítico atualizado junto à Anvisa.

Com informações da Assessoria de Comunicação SES.

