Concurso da CGE-MS tem abstenção de 26,57% na aplicação das provas

Com abstenção de 26,57%, a aplicação das provas do concurso da CGE-MS (Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul) foi realizada hoje (3) em Campo Grande. Dos 3.335 candidatos inscritos, 2.449 fizeram o exame e 886 faltaram.

O concurso da Controladoria recebeu um total de 3.335 inscrições, sendo 506 para a função de corregedoria e correição, 381 para a função fiscalização em obras públicas, 175 para a função de tecnologia da informação e 2.273 para auditor geral.

O certame visa o provimento de 28 vagas para o cargo de Auditor do Estado de Mato Grosso do Sul, do quadro de pessoal da CGE-MS, nas funções de corregedoria e correição, fiscalização em obras públicas, tecnologia da informação e auditor geral. Os aprovados deverão cumprir carga horária de 40 horas semanais, em expediente normal das repartições públicas estaduais, com salário inicial de R$ 11.330,00.

Educação

Na tarde deste domingo (3) também acontece a aplicação das provas do concurso para profissionais da Educação Básica da SED (Secretaria de Estado de Educação). 18.630 candidatos se inscreveram no certame, que disponibiliza 722 vagas.

As provas serão aplicadas nas cidades de Dourados e Três Lagoas, além da Capital. Os portões abrem às 14h15 e o término da prova está agendado para às 20h. Os gabaritos preliminares das provas relacionadas aos dois certames serão divulgados no dia 5 de abril, com a abertura do período de recursal, que segue até o dia 6 de abril.

Os aprovados cumprirão carga horário de 20 horas/aula, com salário inicial de R$ 4.190,82 para quem tem Graduação; R$ 4.470,20 para quem tem pós em nível de especialização lato sensu; e R$ 4.609,89 para que tem mestrado/doutorado (Stricto Sensu).