Casal sofre acidente e morre após carro ficar submerso no córrego Boa Vista, em Rio Brilhante

Laisson Souza, 32, e Suzani Cazarotti, 26, morreram no sábado (2) na queda de um veículo Chevrolet Onix no córrego Boa Vista, próximo a uma estrada de terra da MS 455, em Rio Brilhante. As vítimas eram funcionárias de um confinamento de bois da região.

Segundo Rio Brilhante em Tempo Real, o motorista perdeu o controle do carro próximo a ponte, atingiu uma placa de sinalização e em seguida caiu na água. O Corpo de Bombeiros Militar de Rio Brilhante foi acionado, mas o casal morreu na hora.

Laisson era natural de Londrina (PR) e trabalhava no setor de Recursos Humanos do confinamento, enquanto Suzani atuava como zootecnista natural de Presidente Prudente (SP). Por fim, o veículo foi içado do córrego. Já os corpos serão encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) de Dourados para exames e em seguida liberados para familiares.