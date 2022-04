Ataque a tiros na Califórnia deixa ao menos 6 mortos e 10 feridos

Um ataque a tiros em uma movimentada região de Sacramento, capital do estado americano da Califórnia, deixou ao menos seis mortos e dez feridos na madrugada de hoje (3). A sequência de tiros ocorreu por volta das 2h no horário local (6h no horário de Brasília) no centro da cidade, região de bares e vida noturna movimentada, perto de uma arena de shows e eventos.

As autoridades ainda procuram os responsáveis pelo ataque, disse a chefe de polícia de Sacramento, Kathy Lester. “Estamos pedindo ajuda da população para nos ajudar a identificar os suspeitos e fornecer qualquer informação que possa nos ajudar a resolver isso”, disse

Ainda não há detalhes sobre idades e identidades das vítimas. “Os números de mortos e feridos são difíceis de compreender. Aguardamos mais informações sobre exatamente o que aconteceu neste trágico incidente”, escreveu o prefeito democrata Darrell Steinberg no Twitter. “O aumento da violência armada é o flagelo de nossa cidade, estado e nação, e eu apoio todas as ações para reduzi-la”, afirmou.

Ao lado do cordão de isolamento da polícia, pessoas se juntavam pela manhã em busca de notícias sobre familiares. Entre elas estava Pamela Harris, que disse que sua filha telefonou às 2h15 para avisar que seu outro filho, Sergio, havia sido baleado e morto do lado de fora de uma boate.

“Ela disse que ele estava morto. Eu simplesmente desmaiei”, disse Harris, que ainda aguardava a confirmação da polícia. “Não posso sair daqui agora até saber o que está acontecendo. Não vou a lugar nenhum”, afirmou.

O ativista Berry Accius disse que correu para o local logo após o tiroteio. “A primeira coisa que vi foi uma jovem coberta pelo próprio sangue e pelo sangue de outras pessoas. Ela estava no telefone dizendo ‘Minha irmã está morta! Minha irmã está morta!'”, disse o homem, que trabalha em um programa voltado para jovens com foco na prevenção da violência armada.

