Comprou e se arrependeu? Entenda as regras de devolução para lojas físicas em Campo Grande

Com o dinamismo do comércio na Capital, é comum que surjam dúvidas após o momento da compra: “Posso devolver este item e pegar meu dinheiro de volta?”. A resposta, no entanto, depende diretamente de onde e como a compra foi realizada. Para orientar lojistas e consumidores, a CDL Campo Grande esclarece as principais diferenças entre o varejo físico e o e-commerce de acordo com o CDC (Código de Defesa do Consumidor).

Na prática, a confusão entre as regras do mundo digital e do mundo físico tem gerado desgastes no balcão. Paloma, gerente da loja Mine Life, localizada no Centro, relata que enfrentar essa desinformação é um desafio diário.

“Infelizmente muitos clientes têm confundido o direito de desistência de compras feitas em lojas on-line com as compras feitas em lojas físicas. Eles escolhem a mercadoria e voltam dias depois para pedir a devolução do dinheiro. Tentamos a todo custo explicar que a regra não é a mesma”, desabafa a Paloma.

O Mito do Direito de Arrependimento na Loja Física

O chamado “Direito de Arrependimento” (Artigo 49 do CDC) assegura que o consumidor tem um prazo de 7 dias para desistência da compra realizada, no entanto esse direito é garantido apenas para compras feitas fora do estabelecimento comercial (internet, telefone ou catálogo).

Na loja física, como o cliente tem o contato direto com o produto, pode avaliar o tamanho, a cor, o material e o funcionamento antes de levar para casa, a legislação entende que não há surpresas negativas que justifiquem a desistência injustificada. Portanto, o lojista não é obrigado a aceitar a devolução do item apenas por gosto ou arrependimento.

Troca por Cortesia vs. Troca por Defeito

É importante separar dois cenários comuns no comércio campo-grandense:

Troca por conveniência (Tamanho, Cor ou Modelo): Se o produto não tem defeito, a loja não é obrigada por lei a trocá-lo. A maioria das empresas adota essa prática como estratégia de fidelização, mas define suas próprias regras. Na Mine Life, por exemplo, o prazo é de 7 dias para trocas motivadas por gosto, desde que apresentados o cupom fiscal e a embalagem original. Paloma ressalta, porém, que itens como bijuterias, maquiagens, roupas íntimas e produtos em promoção não entram na política de troca da loja.

Se o produto não tem defeito, a loja não é obrigada por lei a trocá-lo. A maioria das empresas adota essa prática como estratégia de fidelização, mas define suas próprias regras. Na Mine Life, por exemplo, o prazo é de 7 dias para trocas motivadas por gosto, desde que apresentados o cupom fiscal e a embalagem original. Paloma ressalta, porém, que itens como bijuterias, maquiagens, roupas íntimas e produtos em promoção não entram na política de troca da loja. Troca por vício (Defeito): Aqui, a regra muda. Se o produto apresentar defeito de fabricação, o lojista tem até 30 dias para sanar o problema. “Nunca nos negamos a fazer a troca por defeitos, mesmo quando percebemos que o problema pode ter sido causado por mau uso. Nesses casos, não discutimos, priorizamos a solução”, pontua Paloma.

O Desafio do Cancelamento e o Clima na Loja

Um dos pontos críticos para o lojista é o custo operacional dos cancelamentos. Quando um cliente exige o estorno dias depois, a empresa arca com taxas de cartão e o trabalho administrativo de reversão.

Além do prejuízo financeiro, há o custo emocional. Paloma relata situações de conflito que afetam a equipe: “O mais constrangedor é quando começam a falar alto, dizendo que conhecem os direitos do consumidor e que vão chamar o Procon. Infelizmente, muitas vezes cedemos para evitar o escândalo, mas os funcionários se sentem maltratados e o clima fica horrível”.

Voucher ou Dinheiro de Volta?

Nas trocas de “cortesia” (sem defeito), o lojista tem a liberdade de oferecer um voucher ou vale-troca. A devolução do valor em dinheiro só passa a ser um direito do consumidor se o produto apresentar defeito não reparado no prazo de 30 dias.

A gerente da Mine Life reforça que a troca por gosto é uma gentileza e não uma obrigação: “Gostaríamos que os clientes ficassem cientes de que a loja não é obrigada a trocar produtos sem defeitos. Quando fazemos, é para atender bem”.

Dicas da CDL para uma boa relação de consumo:

Para o Lojista: Espalhe comunicados escritos pela loja e oriente sua equipe a avisar sobre a política de trocas no ato do pagamento, especialmente para itens promocionais ou de uso íntimo.

Espalhe comunicados escritos pela loja e oriente sua equipe a avisar sobre a política de trocas no ato do pagamento, especialmente para itens promocionais ou de uso íntimo. Para o Consumidor: Lembre-se que a transparência é a base de tudo. Pergunte sempre: “Se não servir, posso trocar? Qual o prazo?”. Guarde a nota fiscal e mantenha a embalagem original; sem comprovantes, a loja não tem como identificar a venda.

A CDL Campo Grande reforça que o bom senso é a melhor ferramenta para manter o comércio local forte. Para mais orientações jurídicas, o associado pode entrar em contato com nossa assessoria.