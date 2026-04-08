PRF apreende 20 mil maços de cigarros em Bataguassu

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 20 mil maços de cigarros nesta quarta-feira (8). O caso aconteceu em Bataguassu, cidade distante 310 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as informações divulgadas, os agentes estavam realizando a fiscalização, quando encontraram os produtos de origem ilícita e estrangeira. A carga era transportada em um caminhão abordado na BR-463.

O motorista afirmou que não sabia que transportava os cigarros e disse que seguiria viagem até Santo André (SP).

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Três Lagoas, que ficará responsável pela investigação.