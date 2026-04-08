Homem acusado por estupro de vulnerável é preso em ação conjunta em Campo Grande

Um homem de 67 anos, condenado por estupro de vulnerável, foi preso na manhã desta quarta-feira (8), por volta das 11h, em Campo Grande, durante ação da Polícia Civil.

A captura foi realizada por equipe da 1ª DEAM (1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), com apoio da Delegacia de Lucas do Rio Verde (MT), que monitorava o paradeiro do foragido.

Segundo a polícia, o suspeito havia desembarcado recentemente na Capital. Com base nas informações repassadas, os investigadores localizaram o homem e cumpriram o mandado de prisão.

A ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande e é resultado de condenação definitiva por crime investigado em 2020, envolvendo vítima em condição de vulnerabilidade.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.