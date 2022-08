Compras em lojas físicas voltam a tomar fôlego

Com a retomada econômica, as lojas físicas de Campo Grande estão voltando a tomar fôlego. O que comprova isso é a pesquisa da Fecomércio-MS, que mostra que as compras on-line tiveram queda de 4%, saindo de 13% no ano passado para 9% neste ano.

A economista da Fecomércio, Regiane Dedé de Oliveira, explica que as mudanças dos números em relação às compras pela internet são notáveis. Ela explica que em 2019, por exemplo, apenas 3% da população de Mato Grosso do Sul comprava pela internet. Em 2020, passou para 20% em decorrência da pandemia.

“Já em relação ao levantamento do Dia dos Pais deste ano, podemos perceber que o número ficou em torno de 9,8%. Ou seja, praticamente, 90% preferem compras em lojas físicas. Ás vezes, o consumidor até sinaliza que vai comprar a distância, mas de uma loja física. E, 81% dos consumidores preferem comprar de uma loja física e pessoalmente”, salienta Regiane.

A economista relata que todas essas observações acabam contribuindo para que o consumidor tenha e volte a adquirir o desejo de comprar em loja física. É considerado também que a pessoa sai da sua própria casa, vai até um estabelecimento pessoalmente, dessa forma, a compra está atrelada ao ato do passeio. “Sendo assim, é uma garantia que o consumidor acabe preferindo realizar compras em lojas físicas.”

A gerente da loja de utilidades Coopha Mix, localizada no bairro Nossa Senhora das Graças, na Capital, Roberta Martins, de 24 anos, relata que os consumidores estão voltando aos poucos a comprar em lojas físicas.

“Na internet os preços acabam sendo menores, porém a população está preferindo o presencial e o contato com os produtos. Durante a pandemia começamos a trabalhar com as redes sociais, no qual, vendemos bastante pela internet.”

Para Roberta, as vendas presenciais aumentaram em 50%. “Como as entregas das compras eram feitas por delivery, um grande número das pessoas não conheciam a loja física. Neste ano, os consumidores estão vindo até o comércio e tendo mais acesso aos produtos.

