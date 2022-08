Casal que morreu em grave acidente na MS-306 é identificado

As duas vítimas que morreram após um grave acidente na manhã de ontem (20), foram identificadas como Benício dos Santos Ferreira, 62 e Edna Hilário dos Santos Ferreira, 59. O casal viajava sentido Cassilândia a 432 quilômetros de Campo Grande, quando foram surpreendidos por um homem na pista e ao desviar o carro, bateram de frente com uma carreta.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 10h50 a Concessionária Way-306 foi acionada para atender uma colisão frontal na Rodovia MS-306, próximo ao KM 158. No local, os policiais identificaram que o veículo conduzido por Benício, um Honda Civic, se deslocava sentido Cassilândia – Chapadão do Sul, no momento em que a carreta Volvo se aproximava no sentido contrário, no mesmo instante um homem atravessava a pista e ao perceber os veículos em ambos sentidos, parou sobre a faixa divisória de fluxo da via.

Na tentativa de evitar um atropelamento, Benício manobrou à direita mas perdeu o controle do veículo e invadiu a pista da esquerda, o que ocasionou a colisão frontal com a carreta. O motorista do outro veículo também tentou evitar a colisão, mas ao deslocar para o acostamento acabou perdendo o controle e tombando.

Edna Hilário morreu no local, Benício dos Santos chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e também veio a óbito, o casal era natural de Marília (SP). Após o acidente o homem que estava na pista fugiu para o mato, mas foi localizado e detido pela polícia de Cassilândia.

