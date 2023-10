Chá revelação do bebê Rena acontece amanhã, e campo-grandenses escolhem o nome por meio de votação online

No próximo sábado (14), a cidade de Campo Grande testemunhará mais um emocionante capítulo na história do casal mais querido da Capital, Sr. e Sra. Rena e os campo-grandenses ajudarão a escolher o nome do (a) bebê Reninha via votação nas redes sociais. Após o casamento que marcou o Natal do ano passado com mais de 20 mil convidados, o casal volta a surpreender a todos com um chá revelação para anunciar o sexo do bebê Reninha. O evento acontecerá às 17h na Vila Morena, nos altos da Afonso Pena, local que mais uma vez se torna icônico para a história dos dois durante a Semana da Criança.

O Sr. Rena, que anteriormente era conhecido como o guia do trenó do Papai Noel, encantou a cidade em 2021 e decidiu estabelecer raízes em Campo Grande devido à calorosa recepção que recebeu. No ano passado, a Sra. Rena chegou à cidade para passar suas férias e, ao encontrar o Sr. Rena, foi amor à primeira vista. A conexão entre eles foi tão intensa que decidiram se casar em uma cerimônia que ficou marcada na memória de todos os campo-grandenses.

Votação para escolher o nome

O chá revelação do bebê Reninha não apenas é um momento de celebração para o casal Rena, mas também uma oportunidade única para os moradores de Campo Grande participarem da escolha do nome do novo membro da família.

A votação para escolher o nome do bebê será realizada nas redes sociais, por meio do Instagram (clique aqui para ver) do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC). A história do casal Rena é um exemplo de como o amor pode surpreender e transformar vidas, e agora, com a chegada do bebê, eles compartilham esse sentimento com toda a cidade. A votação para escolher o nome do bebê Reninha promete ser mais um capítulo emocionante nesta história que já conquistou o coração da Capital.

Não perca a oportunidade de participar desse momento especial e ajudar a escolher o nome da Reninha. Siga o Fundo de Apoio à Comunidade no Instagram e fique atento às atualizações para votar no nome que você acha que melhor representa essa nova adição à família Rena.

Chá Revelação

A revelação começa às 17h, na Vila Morena, onde acontece a programação para o Dia das Crianças, que começou nessa terça-feira (10) e vai até domingo (15), com seis dias de diversão, música, teatro, brincadeiras, palestras, oficinas, brinquedos infláveis como castelo pula-pula, tobogã, quadra de sabão, cama elástica, trave de futebol e shows para todas as crianças. Dos dias 11 a 15, a programação tem início às 9h e encerramento às 21h.

No local, também será disponibilizado pontos de doação voluntária de brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social nas festividades do Natal.

Durante a semana também acontecem as oficinas infantis de música, teatro, além de workshops em defesa da criança, uma jornada de capacitações, palestras sobre a prevenção ao abuso e violência contra a criança com convidados especialistas da área, e principalmente os pais, educadores e todos os responsáveis por crianças e adolescentes.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

