Polícia encontra casa na Capital com R$ 1,7 milhão em mercadoria contrabandeada do Paraguai

Policiais do Choque apreenderam cerca de R$ 1,7 milhão em mercadoria contrabandeada, escondidos em uma casa que servia como depósito para um grupo que trazia os produtos do Paraguai, no bairro Santa Mônica, em Campo Grande. O caso aconteceu na sexta-feira (11).

Segundo informações, equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) informou aos policiais do Choque, que a quadrilha especializada em contrabandear defensivos agrícolas e cigarros estaria guardando as mercadorias em uma casa, com apoio de três carros.

Os agentes passaram a fazer rondas pelo bairro, quando encontraram três homens ao lado de um Fiat Strada, sendo um dos carros listados na denúncia.

Ao notar a presença dos policiais, os suspeitos correram para dentro de uma casa, deixando o portão social aberto. Quando se aproximaram da residência, os militares visualizaram os outros carros no interior do imóvel.

Dentro dos carros estavam diversos galões e pacotes contendo agrotóxico, bem como maços de cigarro de origem estrangeira. Ao todo, foram encontrados mil litros de defensivo agrícola, além de 595 quilos do mesmo produto. Quanto aos cigarros, foram apreendidos 2142 maços.

Um dos homens confessou que havia mais mercadoria em outra casa, localizada no Bairro Aero Rancho. No local, os policiais localizaram 25 pneus e 2800 armações para óculos, todos também sem nota fiscal e de origem estrangeira.

Os homens confessaram que pegaram os produtos em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, onde receberiam um pagamento em dinheiro pelo transporte. Todos possuem extensa ficha criminal, sendo dois deles com mais de 20 passagens na polícia, entre tentativa de roubo, porte ilegal de arma, contrabando, furto, receptação, violência doméstica entre outros.