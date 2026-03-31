“Com serenidade e responsabilidade”, diz Renato Câmara ao ingressar no Republicanos

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Renato Câmara, oficializou nesta terça-feira (31) sua filiação ao Republicanos, durante ato realizado na sede da legenda, em Campo Grande. O evento reuniu importantes lideranças políticas do Estado, entre elas o governador Eduardo Riedel, o ex-governador Reinaldo Azambuja, o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha) e o deputado federal Beto Pereira.

Além de Renato Câmara, também oficializaram a filiação ao Republicanos o vice-governador Barbosinha, o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto e o deputado federal Beto Pereira. Durante o ato, Beto Pereira foi anunciado como novo presidente estadual do partido, assumindo o comando da legenda no lugar do deputado estadual Antonio Vaz.

A movimentação partidária marca a saída de Barbosinha e Pedrossian do PSD, enquanto Renato Câmara deixa o MDB e Beto Pereira se desliga do PSDB. Com as novas filiações, o Republicanos fortalece sua posição na base de sustentação política do governador Eduardo Riedel, consolidando-se como peça estratégica na articulação visando as eleições de 2026.

Ao anunciar a decisão, Renato Câmara destacou que a mudança foi tomada após diálogo e reflexão sobre o cenário político.

“Quero compartilhar com todos que sempre estiveram ao nosso lado nessa caminhada uma decisão importante sobre o nosso caminho político. Após conversas francas e respeitosas e uma análise responsável do cenário eleitoral, entendi que o momento pede uma reflexão sobre os próximos passos”, afirmou.

Segundo o parlamentar, a avaliação indicou que o espaço na atual composição partidária poderia se tornar limitado, o que poderia gerar disputas internas desnecessárias.

“Por respeito às relações construídas ao longo do tempo e pensando no melhor para o nosso projeto, considero mais adequado buscar um novo caminho. Essa decisão é tomada com serenidade, responsabilidade e, acima de tudo, com gratidão por tudo que construímos até aqui”, completou.

Durante o ato, lideranças destacaram que a chegada dos novos filiados amplia o protagonismo do Republicanos no cenário político estadual e reforça a articulação da base aliada do governo.

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