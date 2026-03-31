Brasil cria 255 mil empregos formais em fevereiro, mas ritmo desacelera 42% em um ano

Resultado é superior ao de janeiro, porém fica abaixo do registrado no mesmo mês de 2025

O Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, registrou a abertura de 255.321 postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro. O saldo representa a diferença entre contratações e demissões no período.

O resultado é superior ao de janeiro, quando foram criadas 115.018 vagas formais. Apesar da recuperação mensal, o desempenho é 42% inferior ao de fevereiro do ano passado, quando 440.432 postos haviam sido abertos, nos dados com ajuste que consideram declarações entregues em atraso pelos empregadores.

Na comparação com os meses de fevereiro desde 2020, o desempenho deste ano é o terceiro mais baixo da série histórica, superando apenas os resultados de 2020 (+217.329 vagas) e 2023 (+252.480 vagas). A alteração metodológica impede a comparação com dados anteriores a 2020.

No acumulado de janeiro e fevereiro, foram criadas 370.339 vagas formais, queda de 37,8% em relação ao mesmo período de 2025, quando o saldo foi de 594.953 postos.

Todos os cinco setores da economia registraram saldo positivo em fevereiro. O setor de serviços liderou a geração de empregos, com 177.953 vagas. Em seguida aparecem a indústria, com 32.027 postos; a construção civil, com 31.099; a agropecuária, com 8.123; e o comércio, com 6.127 vagas. Tradicionalmente, fevereiro é um mês mais fraco para o comércio, após o encerramento de contratos temporários firmados no fim do ano.

Dentro de serviços, o segmento de administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais foi o que mais contribuiu para o resultado, com 79.788 vagas abertas. Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas criaram 48.132 postos.

Na indústria, a indústria de transformação respondeu pela maior parte do saldo, com 29.029 vagas. Também houve abertura de postos nos segmentos de água, esgoto, gestão de resíduos e descontaminação (1.626) e na indústria extrativa (1.199).

Todas as cinco regiões do país registraram saldo positivo. O Sudeste liderou com 133.052 vagas, seguido pelo Sul (67.718), Centro-Oeste (32.328), Nordeste (11.629) e Norte (10.634).

Entre os estados, 24 tiveram resultado positivo. Os maiores saldos foram observados em São Paulo (+95.896), Rio Grande do Sul (+24.392) e Minas Gerais (+22.874). Três unidades da Federação registraram saldo negativo: Alagoas (-3.023), Rio Grande do Norte (-2.221) e Paraíba (-1.186).

Com o resultado de fevereiro, o número de trabalhadores com carteira assinada no país chegou a 48.837.602, alta de 0,53% em relação a janeiro e de 2,19% na comparação com fevereiro do ano passado.

*Com informações da Agência Brasil

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