Senac MS chega ao Centelha 3 com apoio, projetos prontos e mira em alunos empreendedores

Programa federal de fomento à inovação tem execução local pela Fundect e conta com aporte do MCTI, Finep e CNPq



O Senac MS entra na terceira edição do Programa Centelha com cerca de 20 projetos desenvolvidos por alunos formatados e prontos para disputar os recursos do edital. A iniciativa, promovida pelo governo federal, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Em Mato Grosso do Sul por meio do governo estadual, com execução da Fundect, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

“Temos empenhado esforços contínuos na disseminação de informações qualificadas sobre inovação e nas oportunidades que esse ecossistema abre”, destaca Jordana Duenha, diretora regional do Senac. Segundo a diretora, o Senac MS promove uma trilha completa de desenvolvimento, que inclui capacitações, hackathons e projetos pré-incubados.

“Ao oferecer fomento para as fases de ideação e prototipação, o programa se alinha à nossa estratégia em transformar conhecimento em soluções tecnológicas. O Senac atuará como um agente disseminador da iniciativa para maximizar o volume de projetos sul-mato-grossenses inscritos no edital… Por meio dos cursos das áreas de tecnologia, da faculdade e tecnológicos, já temos mais de 20 projetos prontos para contribuir”, conclui.

O Programa Centelha oferece recursos financeiros, capacitação e suporte técnico para transformar ideias inovadoras em negócios. Em sua terceira edição, lançada em 2025, a iniciativa alcança os 26 estados e o Distrito Federal, com a meta de apoiar mais de 1.100 projetos em todo o país.

O programa conta com parceria do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP) e da Fundação CERTI, com execução descentralizada pelas fundações estaduais de amparo à pesquisa, como a Fundect em Mato Grosso do Sul

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