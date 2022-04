Com quase 80% de vacinados contra COVID, Ministro da Saúde diz que “Campo Grande é exemplo”

Os bons resultados na gestão da saúde frente a pandemia da COVID-19 e a ampla cobertura vacinal foram determinantes para que Campo Grande fosse reconhecida hoje (1º) como referência nacional na avaliação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Também hoje, Campo Grande ultrapassou a marca de 1,8 milhão de doses aplicadas, tendo quase 80% de toda a população completamente imunizada. Segundo Queiroga, “Campo Grande tem tido sucesso não só no enfrentamento da COVID-19, mas nas ações de saúde pública de uma maneira geral, sobretudo pelo forte investimento na Atenção Primária.”

“Neste sentido, o Ministério da Saúde, através de parcerias com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), desenvolveu projetos para ampliar a cobertura da Atenção Primária no município. E essa ação, sem dúvida, foi fundamental para que a campanha de vacinação contra a COVID-19 fosse muito exitosa.”

Temos uma ampla cobertura vacinal de todos os públicos, o que faz da cidade de Campo Grande um exemplo para o Brasil”, declarou o ministro em mensagem divulgada durante evento de apresentação das ações desenvolvidas pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

Na mensagem, o ministro também faz menção ao trabalho desenvolvido pela médica Rosana Leite, secretária Extraordinária de Enfrentamento à COVID-19. No início da pandemia, Rosana esteve à frente do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), referência no tratamento da doença.

Para o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, o reconhecimento é resultado do planejamento e das medidas assertivas adotadas pelo Município. “É uma honra sermos citados como exemplo nacional pela maior autoridade em saúde pública do País no momento, que é o ministro da Saúde. É a visão de alguém que conhece a realidade de uma forma macro.”

“Ter esse reconhecimento para nós é motivo de muito orgulho. Sabemos que é necessário avançarmos em diversas frentes, mas podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que houve muitas melhorias e estamos consolidando importantes legados que irão se perpetuar e impactar de maneira positiva na assistência prestada à população”, diz.