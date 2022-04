Evite congestionamento e confira as interdições na Capital

As obras de qualificação do microcentro estão com tudo na Capital e vão fechar totalmente algumas ruas nesse final de semana. Neste sábado (2), é a vez do cruzamento da rua Hélio de Castro Maia com a Rui Barbosa. No local será realizada obra de laço semafórico. A previsão é liberar o trecho no domingo (3).

Também amanhã, a rotatória da rua Rachid Neder com a Rui Barbosa ficará parcialmente fechada no sentido bairro. A previsão de liberação é para o dia 4 de abril, próxima segunda-feira.

Na terça-feira (5), a rotatória da rua Rachid Neder com a Rui Barbosa ficará parcialmente fechada no sentido bairro – Ernesto Geisel. A previsão de liberação é para quarta-feira (6).

Reviva Campo Grande

O Programa Reviva Campo Grande prevê a requalificação da área central da cidade, que compreende 21 km de vias, além de 7km da Rua Rui Barbosa, que será transformada em um Corredor de Transporte Urbano. A entrega do microcentro requalificado está prevista para Agosto deste ano.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.