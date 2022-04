Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia terá etapa em Campo Grande

Campo Grande foi confirmada hoje (1) como sede de etapa do CBVP (Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia) adulto 2022, com disputas do Aberto e Top 8. As partidas acontecerão em arena montada no Parque das Nações Indígenas, de 7 a 10 de julho.

Segundo o gerente da Unidade Vôlei de Praia da CBV (Confederação Brasileira de Voleibol), Guilherme Marques, a experiência em receber eventos de grande porte foi determinante na escolha por Mato Grosso do Sul. O dirigente reuniu-se com a diretoria da presidência da Fundesporte ( Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) no começo de março.

“Aqui chama a atenção porque já tem um histórico de passagem do vôlei de praia, é um estado que tem experiência em receber eventos desse nível. Entendemos também que tem um público muito acolhedor, que gosta de vôlei de praia”.

Para o presidente da FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul), José Amâncio da Mota, o “Madrugada”, quem ganha são os amantes do esporte. “Teremos aqui na nossa terra, no Parque das Nações Indígenas, a oportunidade de ver de perto os atletas que representaram o Brasil nas últimas Olimpíadas e os possíveis representantes em Paris-2024. Sem dúvidas, será um espetáculo, com grandes jogos”.