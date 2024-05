Grupo Bamaq chega a MS investindo mais de R$ 35 milhões

Potencial do agro no estado chamou a atenção da concessionária de carros

Referência no segmento automotivo, o Grupo Bamaq atua hoje em 16 estados brasileiros, e recentemente Mato Grosso do Sul entrou no radar da empresa para investimentos e somar com o desenvolvimento do estado. Em agosto, a representante da GWM Motors inaugura lojas no município de Dourados e na capital, Campo Grande. Com a chegada, já são garantidos aproximadamente R$ 35 milhões de investimentos, conforme ressaltou o CEO do Grupo, Clemente Farias Jr.

“Já temos uma atuação bem forte na região do Centro-Oeste, em Goiás, Tocantins, Mato Grosso, mas ainda não tínhamos em Mato Grosso do Sul, uma loja em nosso próprio terreno. Nós acreditamos muito no potencial do agronegócio do estado e do Brasil em geral, sabemos que o estado tem um mercado forte de picape e já tínhamos essa vontade de estar presente aqui, então essa foi uma oportunidade muito boa que casou com nossos projetos”, pontua.

Para a inauguração em Campo Grande, o grupo representante da GWM traz modelos de carros com alta tecnologia de eletrificação, como o lançamento do Haval H6 Heve que alinha conforto, condução sustentável e econômica. “Essa é uma tendência no mercado de automóvel e a GWM tem investido muito em carros híbridos, pois ela entende que será uma evolução até chegar no uso de carros totalmente elétricos. Esse modelo mesmo Haval H6, que é motor a combustão e energia elétrica, no modo elétrico ele chega a fazer até 170 km”, detalhou Farias Jr.

Cabe ressaltar, que a Bamaq já atende em uma loja no Shopping Campo Grande, onde são oferecidos serviços de venda e pós-venda com manutenção e revisão. Outro modelo que promete uma experiência inovadora para os motoristas campo-grandenses, é o GWM ORA – veículo 100% elétrico.

Conheça a Bamaq

O Grupo Bamaq é uma empresa de família, a história começa em 1925, com a fundação do Banco da Lavoura, que se tornou a maior organização bancária da América Latina. E seguiu seu caminho com a criação do Grupo Bandeirantes até a criação do Grupo Bamaq que o mercado reconhece hoje.

É uma organização grande, forte e que está em 16 estados. Uma história que começou em 1974 e segue o caminho do crescimento e da realização a cada ano. São mais de quatro décadas de aprendizado, planejamento e atuação em vários segmentos: automotivo, investimentos, consórcio, seguros e imóveis. O Grupo Bamaq tem ao seu lado marcas como Mercedes-Benz, Porsche, Iveco, New Holland, Fiat, MRV e Banco Inter.

Bamaq Consórcio

O sistema de compras planejadas entre pessoas que visam adquirir um bem começou em meados dos anos 60 e era voltado exclusivamente aos veículos. No entanto, foi em 1988 que o sistema de consórcios teve sua importância social e econômica reconhecida pela Constituição Federal.

Por isso, em 1990, foi criado o Consórcio Minasmáquinas (atual Bamaq Consórcio), em meio a novas oportunidades de expansão dos negócios, de forma a facilitar a distribuição de veículos. Hoje, o consórcio tem como seus principais produtos caminhões, máquinas pesadas e automóveis das marcas Mercedes-Benz, Fiat, Ford, Volkswagen e General Motors, entre outras, além de já ter atuação consolidada no mercado imobiliário.

Recentemente, Bamaq conquistou nota 9.0 de satisfação no Reclame Aqui – ferramenta que mostra a reputação de cada empresa, ajudando o cliente a fazer sua decisão de compra. Com mais de 27 anos de mercado atendendo com qualidade e profissionalismo, a Bamaq Consórcio conquistou o selo RA1000 – é um reconhecimento oferecido às empresas que alcançam excelentes índices em avaliações de atendimento no site ReclameAQUI.

“Esse reconhecimento só foi possível graças a um atendimento ágil e transparente, feito por um time que tem paixão pelo que faz. Para que isso seja possível, nós não medimos esforços. Portanto, além de oferecermos as melhores soluções em consórcio, nós prezamos por um atendimento de qualidade, onde a parceria, o respeito e a oferta de soluções cada vez melhores, são a base do relacionamento com nossos clientes”, afirma a Companhia.

