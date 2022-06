Sequencia de “Meu Malvado Favorito” é opção divertida para curtir com a família

Por Marcelo Rezende

A estreia da semana “Minions 2: A Origem de Gru” chega aos cinemas com muita expectativa pelos fãs de Gru e seus pupilos divertidos. A sequencia conta com a dublagem de Steve Carell, que volta ao papel de Gru (em português, a voz é de Leandro Hassum) e outros grandes nomes se juntam ao elenco original. O vencedor do Oscar Alan Arkin dá voz ao lutador de artes marciais Wild Knuckles, antigo líder do Vicious 6. O restante do bando de vilões tem como dubladores Jean-Claude Van Damme, Taraji P. Henson, Lucy Lawless, Dolph Lundgren e Danny Trejo.

A direção de “Minions 2” é de Kyle Balda, que também comandou “Meu Malvado Favorito 3” (2017) e “Minions” (2015), com codireção de Brad Ableson (“Os Simpsons”) e Jonathan del Val (“Pets – A Vida Secreta dos Bichos”). Já a trilha sonora, que remete aos embalos dos anos 1970, é assinada pelo produtor musical vencedor do Grammy Jack Antonoff.

A trama se passa nos anos de 1970 onde, muito antes de se tornar o mestre do mal, Gru é apenas um garoto de 12 anos, morando em um subúrbio e planejando dominar o mundo de seu porão, sem muito sucesso até então. Quando Gru cruza o caminho dos Minions, incluindo Kevin, Stuart, Bob e Otto – um novo Minion de aparelho nos dentes e uma necessidade desesperada de agradar –, eles formam uma família inusitada. Juntos, constroem seu primeiro esconderijo, projetam suas primeiras armas e unem suas forças para executar suas primeiras missões.

Quando o infame supergrupo de vilões Sexteto Sinistro expulsa seu líder – o lendário lutador de artes marciais Wild Knuckles (Alan Arkin, vencedor do Oscar) –, seu mais devotado fã, Gru, decide fazer uma entrevista para ocupar a vaga. O grupo não dá corda para o diminuto aspirante a vilão, mas Gru os engana (e enfurece), tornando-se, de repente, o inimigo mortal da maior gangue do mal. Com o pequeno vilão em perigo, os Minions tentam dominar a arte do kung fu para ajudar a salvá-lo, e Gru descobre que até os bandidos precisam de uma ajudinha de seus amigos.

Crítica especializada

Até o fechamento desta edição, o site norte-americano agregador de críticas, Rotten Tomatoes, havia contabilizado 68% de aprovação pela crítica especializada em 22 avaliações, recebendo a nota 6,2/10. Os críticos brasileiros têm recebido bem o novo filme dos simpáticos personagens amarelos e seu líder Gru.

Janda Montenegro, do site Cinepop, enalteceu o longa, apontando que a produção deve agradar a toda a família. “Por inserir novos personagens, o diretor Kyle Balda expande o universo maléfico de modo que a partir de agora a franquia consegue andar com duas linhas narrativas em paralelo, que se complementam. Assim, ainda que ‘Minions 2: A Origem de Gru’ não trate de fato o começo da relação entre Gru e os ‘Minions’, ilustra bem como o rapazote começou a caminhar pela estrada da vilania. Recheado de referências a filmes de ação (de ‘Rambo’ e ‘Rocky’ a ‘O Clã das Adagas Voadoras’) e outras tantas ao universo pop (como a banda KISS e os desenhos dos Looney Tunes), ‘Minions 2: A Origem de Gru’ supera, de longe, o primeiro filme, e arranca boas risadas do espectador. Pra ver com a família, com os amigos ou mesmo sozinho, pois é diversão garantida!”

Isabella Rocha, do Nerd Site, classificou o filme como envolvente e empolgante. “‘Minions 2: A Origem de Gru’ é um filme divertido, com ação e que arranca boas risadas do telespectador. Além de uma trilha sonora notável, o longa apresenta em 1 hora e 28 minutos uma história envolvente, curiosa e empolgante. A obra se consagra como uma ótima experiência para toda família e nos faz querer saber mais ainda sobre o mundo dessas criaturas fofas e curiosas.”

Becky C., que escreve para o site Cosmo Nerd, destacou a dublagem do ator Leandro Hassum, como Gru. “O longa segue o mesmo parâmetro dos outros, em que, chegando ao fim, precisam combater algum vilão maluco e resolvem as coisas de forma criativa e engraçada. A construção da narrativa é bem linear, onde o foco se divide entre três plots: Gru, o grupo composto por Kevin, Stuart e Bob, e Otto – cada um arrumando confusões em locais diferentes para nos arrancar risadas, que saem naturalmente pelo humor bobo e simples, sem apelar ou ser forçado. Os personagens são carismáticos, o que ajuda na imersão da história, e os cenários são bonitos, com características únicas, sendo bem explorados para que não fiquemos perdidos nas trocas de plot. A dublagem brasileira está maravilhosa como sempre, com Leandro Hassum continuando seu trabalho como Gru, então pode ir ao cinema com a criançada ou com amigues à vontade, que a diversão vai tá garantida.”

Matheus Mans, do site Esquina da Cultura, avaliou a produção como “passatempo confortável”. “‘Minions 2: A Origem de Gru’, além disso, faz um mergulho interessante nos anos 1970, chamando a atenção de um público mais velho. Afinal, enquanto os pequenos se divertem com as piadas bobinhas e engraçadinhas, a direção traz cores, design e uma trilha sonora sob medida, com músicas de Diana Ross, Lipps Inc. e até mesmo uma versão pop de Desafinado. O longa acaba se tornando um passatempo confortável, que funciona para pais e filhos. Típico filme das férias, sem se arriscar muito, sem surpreender, mas agradável na essência. Só fica uma ponta de preocupação: assim como aconteceu com A Era do Gelo, Madagascar, Shrek e Toy Story, cinco filmes é coisa demais. Talvez chegou a hora de parar.”

“Minions 2: A Origem de Gru” estreia hoje nos cinemas e a classificação indicativa é de 12 anos.

