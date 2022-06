Mato Grosso do Sul ocupa o 4º lugar em geração de emprego formal no Brasil

De acordo com o último levantamento do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), Mato Grosso do Sul ocupa o 4º lugar da lista de estados que mais gerou empregos no país no ano de 2022. O levantamento é feito pelo Ministério do Trabalho e divulgado esta semana.

De acordo com a mostra, o Estado criou 25.794 vagas de empregos formais de janeiro a maio de 2022, saldo de 157.290 contratações e 131.496 demissões. No percentual, a variação relativa sobre o estoque de empregos disponíveis em dezembro de 2021 foi de 4,59%, o quarto melhor desempenho do país.

Mato Grosso do Sul perde apenas para o Amapá (5,01%), Goiás (4,87%) e Mato Grosso (4,68%). O Estado está com bons índices no Caged desde janeiro. No primeiro mês de 2022 foram 3.475 vagas criadas; fevereiro foram 7.484, março gerou 5.553 empregos e nos meses de abril e maio foram 2.638 e 6.644 respectivamente. Na análise mensal, em maio, Mato Grosso do Sul ficou em segundo lugar na geração de empregos no País, com variação relativa de 1,14%, atrás do Espírito Santo (1,52%) e na frente de Goiás (1,08%) e Mato Grosso (1,02%).

Segundo o governador, Reinado Azambuja, os números mostram que a economia em Mato Grosso do Sul está em alta depois de um período de retomada. “O Estado está equilibrado financeiramente, fazendo investimentos e pagando fornecedores e servidores em dia. Isso reflete na movimentação econômica e dá segurança aos empresários que atuam no Estado e geram oportunidades, empregos e desenvolvimento social”, destacou.

O Estado segue captando novos investimentos privados que contribuem para o crescimento do emprego formal. De janeiro a maio deste ano, por exemplo, foram 3.837 empresas constituídas contra 1.890 empresas fechadas, segundo dados da Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul), resultado em um saldo positivo de 1.947 empresas criadas no período.

Em 2021 começou a construção da fábrica de celulose da Suzano, em Ribas do Rio Pardo, que deve empregar até 10 mil pessoas no momento de maior movimentação nas obras. E neste mês, outro grande investimento anunciado pela empresa chilena Arauco para o município Inocência movimentou o mercado, já que a nova indústria de produtos da madeira promete investir R$ 15 bilhões no Estado, criando 12 mil empregos diretos.

Com informações do Portal MS

