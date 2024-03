Dia das Mulheres deve ocasionar aumento de pelo menos 20% nas vendas da Capital

[Texto: Julisandy Ferreira, Jornal O Estado de MS]

Esperançosos, profissionais de segmentos femininos apontam expectativa positiva para a data

Uma das datas de maior movimentação financeira para o comércio da Capital, o Dia das Mulheres, comemorado na sexta-feira (8) neste ano, mostra grande potencial para gerar um incremento significativo no varejo. Apesar de caminhar em ritmo lento nesta segunda-feira (4), profissionais de variados setores voltados ao público feminino afirmaram expectativa positiva, com uma visualização no aumento que pode chegar a 20% nos respectivos comércios.

A presidente da FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul), Inês Santiago, pontuou que a data é muito positiva para o varejo sul-mato-grossense, ao trazer um giro econômico interessante para setores específicos. “Perfumarias, cosméticos, bares, restaurantes, lojas de jóias, acessórios, além de floriculturas, souvenirs e o setor de hotelaria. A expectativa é muito positiva e esperamos uma alavancagem nas vendas desses setores nesta semana”, afirmou Santiago.

A proprietária da Floricultura Silvestre, localizada na Av. Mato Grosso, Maria Gabriela Belinati, 27 anos, argumenta que a expectativa nas vendas é mais do que positiva. Afinal, no ano de 2023, o Dia Das Mulheres foi a data em que a comerciante mais lucrou. “Nossas maiores datas são o dia das mães, dia das mulheres e dia dos namorados. Ano passado, o dia das mulheres foi a melhor data. Estamos com a expectativa boa, mas nunca se sabe, porque todo ano muda. Tem ano que o melhor é o dia da mulher, tem ano que é o dia dos namorados. Normalmente a gente vende R$ 2 mil por dia e no ano passado a gente vendeu cerca de R$ 15 mil por dia”, argumentou a comerciante.

Conforme explica Belinati, o forte de sua floricultura são as pessoas físicas, como maridos, filhos, pais e demais familiares ou amigos. Até o momento, a comerciante explica que fechou apenas com uma empresa, pois essas parcerias comerciais priorizam os preços mais baixos. “A gente tem uma empresa por enquanto fechada, normalmente as pessoas deixam pra última hora. [Aqui eu atendo] mais pessoas físicas do que empresas normalmente. As empresas acabam fechando com a galera que faz um preço melhor, lojas que conseguem comprar muito e vender mais barato, porque quanto mais você compra o preço diminui. Até fazemos atacado, vende para empresas, mas começa muito mais essa semana. Agora do dia 04 ao dia 08, essa semana vai ter mais procura”, explica a empreendedora.

Data positiva para as vendas

A gerente comercial da Passaletti Calçados, Luana Carneiro, 38, explica que a movimentação ainda está devagar, pois ainda não chegou o quinto dia útil, momento em que as pessoas geralmente têm dinheiro em mãos. Mas, baseado em outros anos, a expectativa é positiva, com uma esperança de acréscimo em 10% nas vendas. Conforme Carneiro, o perfil da mulher tem mudado, com isso, muda também a características das vendas. Se antes as mulheres valorizavam beleza, hoje valorizam o conforto. Além do que, não só presenteadas por outros, elas também vão até a loja para se auto presentear.

“As mulheres vêm se auto presentear e presentear as amigas também. A mulher ficou mais dinâmica e acabamos vendendo mais itens de conforto com preço justo junto, algo que a pessoa vai conseguir usar no dia a dia. Antigamente usava-se muito salto, então tinha muito foco na beleza e às vezes o conforto não era tanto. Hoje em dia a mulher é mais dinâmica, ela migrou para a sapatilha e para o casual”, explica Carneiro, ao pontuar ainda, que os líderes de venda são os sapatos em 1º lugar e as bolsas, em 2º lugar

O proprietário da rede de lojas de acessórios Beco, Djalma Santos, 48, explica que a data é muito positiva para o segmento de acessórios, visto que o empreendimento é procurado por muitas empresas locais, a fim de gratificar as funcionárias com itens genéricos. “O dia das mulheres para a gente no mês de março é o chamariz, porque é onde oportuniza para a gente fazer promoções específicas. Apesar de ainda termos a Páscoa também no final do mês, para a gente é mais focado o público feminino e essa é uma data superimportante. Já temos várias vendas feitas para várias empresas. A Solurb é uma que todo ano compra com a gente. O que mais sai são as presilhas de cabelo, brincos de pérola e assim vai, para abranger todas as idades e classes sociais. Então, as empresas pegam um presente que agrada todo o público feminino”, argumenta o proprietário da Beco.

Além dos maridos, namorados e demais consumidores, segundo Santos, quem “nunca perde a viagem” são as mulheres, que também aparecem para se auto presentear. “Como se diz, mulher nunca perde viagem, né? Ela tá passando e gostou, já pensa ‘vou comprar uma coisa para mim e uma para minha mãe. Vou comprar para minha empresa, já compro para mim também’. É uma data muito especial para a gente, não só pelo pelo comércio, mas por serem elas, as mulheres que fazem movimentar todo o nosso comércio, porque nossa vida aqui é o público feminino. A expectativa é sempre boa no começo do mês por conta do pagamento e da primeira quinzena. Com uma data tão importante assim, vai levantar pelo menos 20% do que é normal no começo de mês”, afirmou o comerciante.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram