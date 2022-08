Com estoque do tipo O- quase zerado, Hemosul abre até às 17h

Em situação crítica desde o início da semana, o estoque de sangue do tipo O- está quase zerado. Com apenas 19% do estoque ideal, o Hemosul Coordenador, que atende os maiores hospitais da Capital, necessita urgente de doadores em Campo Grande. Neste sábado (20), o centro fica aberto até às 17h.

Segundo a instituição, um dos motivos da baixa no estoque é queda na temperatura que, acaba afastando os doadores. . “O final de semana trouxe baixas temperaturas para todo o Mato Grosso do Sul e esse fator acaba afastando os doadores. Esperamos que abrindo o dia todo neste sábado às pessoas que não puderam doar durante a semana venham para o Hemosul e faça sua solidariedade.” Explica a coordenadora geral da Rede Hemosul.

Funcionária da Santa Casa de Campo Grande, Adalgisa Roberto da Rocha, 49 anos, chegou às 7h40 da manhã para doar. “Sou doadora assídua e faço questão de vir. Para as pessoas com medo do frio a solidariedade vale mais, pois há muitos precisando de sangue nos hospitais. Essa atitude pode salvar vidas”, explicou.

Por outro lado, o empresário Reginaldo Lopes, 37 anos, foi ao centro para doação específica a um familiar que irá fazer cirurgia na próxima terça-feira. “Hoje vim por um familiar, mas a partir de agora vou me atentar em voltar para doar para outras pessoas. Além disso, sou doador de medula óssea. Meu conselho é para que todos venham. Não esperem a família, filho ou amigos necessitarem. A hora de fazer o bem é toda hora”, relatou o empresário.

Após anos tentando doar sangue, a empreendedora, Giliane Silveira Santos de oliveira,32 anos, explica que teve sempre quis ser doadora, mas não alcançava o peso ideal.

“Eu sempre quis doar sangue, só que não tinha o peso ideal. Hoje foi a realização de um sonho. Sempre foi um desejo meu e agora vou me tornar doadora com frequência”, relatou.

Para ser doador basta apresentar documento oficial com foto, estar bem alimentado e hidratado, pesar no mínimo 51 kg e estar bem de saúde.

Quem não puder comparecer neste sábado, vale lembrar que o Hemosul Coordenador que fica localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, 1304, centro e abre de segunda a sexta das 7h às 17h.

Com informações do repórter Marcos Maluf.