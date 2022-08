Plataforma da antiga rodoviária começa a ser demolida

As obras de reforma da parte pública do prédio do Centro Comercial Condomínio Terminal do Oeste, antiga rodoviária de Campo Grande, já estão com execução avançada. Na manhã deste sábado (20) a equipe do O Estado online esteve no local e paredes já estão sendo demolidas e está sendo feita a substituição do telhado.

Ao custo de R$ 16,5 milhões, a prefeitura da Capital, promete entregar o prédio reformado ainda este ano. Segundo o secretário de obras do município, Rudi Fiorese, o prazo de execução das obras por parte da construtora que venceu a licitação está sendo cumprido.

“Começaram a retirar a antiga cobertura. Na sequência começam a trabalhar na fundação com cravação de estacas. Após isso a equipe começa a trabalhar na reforma dos pilares e estrutura física. O cronograma de execução da obra está sendo respeitado e os prazos do contrato estão em dia”, informou o secretário.

O projeto de reforma abrangerá as áreas públicas nos dois pisos do prédio, que somam 5,1 mil metros quadrados e a construção de 1.070,28 m², em dois andares, na Rua Joaquim Nabuco, entre as antigas plataformas de embarque e desembarque dos ônibus do transporte municipal.

Já o local das antigas plataformas externas será adaptado para se tornar um corredor de acesso à galeria e ao edifício público, transformado num grande calçadão com jardins contemplativos. A outra área pública, que margeia a Rua Vasconcelos Fernandes, onde ficava uma plataforma de transporte coletivo, será transformada em área de estacionamento no horário comercial. O piso será nivelado para se tornar um grande platô, para um espaço multiuso para eventos.

O terminal desativado ainda passará por intervenções de acessibilidade. As calçadas no entorno serão alargadas, o estacionamento em 45 graus retirado para inserção de jardins e áreas de estar com rampas. Estão previstas faixas elevadas de pedestres para controlar a velocidade dos veículos, o que vai aumentar a segurança de pedestres e ciclistas.

Com informações do repórter Marcos Maluf.