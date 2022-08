Alimento da fé

Queridos leitores,

Aqui estou novamente um pouco atrasada, porém, aqui.

Esta semana tive muitas graças recebidas.

Dias difíceis, extremamente cansativos, porém graças chegam como mangas maduras caindo da mangueira.

Vejo minha família inteira caminhando para o lado de Deus. E isso é lindo!

Embora esta seja uma caminhada individual, pois a salvação é também de cada um de nós. A minha alma se regozija em saber que eles também colhem graças.

Ontem voltei para casa, e meu diretor espiritual me mandou uma mensagem dizendo: “Hoje tivemos uma grande graça.” E meus olhos inundaram. Pois graça para aqueles que caminham conosco são graças nossas.

Nada pode agradar mais nosso coração do que nos aproximar do Pai.

Um sacerdote me disse lá na Várzea Grande, na Paróquia Cristo Rei. Quer fazer crescer sua fé filha? Eu disse sim!

Ele me disse então: “Quando queremos fortalecer os músculos, nós malhamos. Quando queremos fazer melhorar nossa capacidade respiratória, nadamos. Quando queremos fazer crescer a fé, rezamos a Deus!”

Tem rezado filha? Eu disse:” Pouco Padre!”

Então reze com sinceridade filha!

Tenho buscado fazer isso. Busque você também crescer a sua fé.

Então vou compartilhar com vocês uma das orações mais belas que já vi, a oração aos três arcanjos.

Oração aos três Arcanjos – círculo de luz e proteção

Arcanjo Miguel – Príncipe Guardião e Guerreiro

defendei-me e protegei-me com Vossa espada,

não permiti que nenhum mal me atinja.

Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes,

contra qualquer ato de violência.

Livrai-me de pessoas negativas.

Espalhai Vosso manto e vosso escudo de proteção

em meu lar, meus filhos e familiares.

Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens.

Trazei a paz e a harmonia.

Arcanjo Rafael – Guardião da saúde e da cura

peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim,

dando-me saúde e cura.

Guardai meus corpos físico e mental,

livrando-me de todas as doenças.

Expandi Vossa beleza curativa em meu lar,

meus filhos e familiares, no trabalho que executo,

para as pessoas com quem convivo diariamente.

Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos.

Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser,

para que eu possa sempre refletir a Vossa Luz.

Arcanjo Gabriel – Portador das boas novas,

das mudanças, da sabedoria e da inteligência,

Arcanjo da Anunciação trazei todos os dias mensagens boas e otimistas.

Fazei com que eu também seja um mensageiro,

proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo.

Concedei-me o alcance de meus objetivos.

Queridos Arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel

Que o Círculo de Luz e Proteção que emanam de Vós me cubram,

à minha família, aos meus amigos, aos meus bens e a toda a humanidade.

Desejo a vocês uma semana com graças caindo dos céus na sua casa!