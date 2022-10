Em live com Bolsonaro, Neymar pede voto e preza pela família

Em live com o presidente da República Jair Bolsonaro (PL), na tarde deste sábado (22), Neymar disse que a reeleição do candidato seria “maravilhosa” para o Brasil e não citou o ex-presidente e também candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com quem trocou farpas durante a semana. A transmissão chegou a ter mais de 1 milhão de pessoas ao vivo.

“Estou muito feliz de participar dessa live, de enfrentar, não ter medo de lutar como nosso presidente, estou à disposição apoiando nosso presidente, porque a gente sabe o que é melhor para o Brasil”, afirmou Neymar.

“O que me motivou de expor, de lutar, são os valores que o presidente carrega que são bem parecidos comigo, com minha família, com tudo que a gente preza. Então, é a família que a gente preza, o nosso povo, são as nossas crianças. Eu acho que isso me fez me posicionar. Eu vi que precisava desta força, precisava me posicionar porque eu sei que ajudaria muita gente. E desde já eu já chamo, convoco a todos que não se posicionaram, e podem se posicionar sim porque você tem sua liberdade de se posicionar, de expressar seus sentimentos, expressar os seus valores”, acrescentou Neymar.

Durante a transmissão, Neymar foi questionado sobre ter se posicionado publicamente nas eleições. O jogador do PSG, então, disse ter “as costas largas”.

“Eu tenho as costas largas, desde pequeno já carreguei muita pressão, não é mais uma que vai me deixar mais fraco, na verdade vai deixar mais forte porque estou expressão meus valores e sentimentos”, explicou.

Em sua participação de mais de meia hora na live de Bolsonaro, Neymar não abordou a polêmica com o ex-presidente Lula, que ironizou o apoio da família do jogador do atual presidente.

Com informações da Folhapress