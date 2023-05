Força Nacional e Exército reforçam segurança em delegacia após prisão de traficante

Um forte aparato da Polícia Nacional assustou a população de fronteira na tarde de ontem (2), em frente a sede da Polícia Federal. De acordo com informações policiais, os agentes do Exército estavam em vistoria de segurança após a prisão do traficante Caio Bernasconi, foragido desde 2015.

Segundo apurado pelo Porã News, a segurança na frente da delegacia foi reforçada por policiais da Força Nacional e até um carro blindado foi utilizado, já que Bernasconi, mais conhecido como “Fantasma da Fronteira”, poderia ter sido levado a sede da Polícia Federal após ter sido capturado pela Polícia Nacional.

Segundo a polícia local, Bernasconi tinha prisão decretada por tráfico de drogas, na Operação Além-Mar, da Polícia Federal.

Investigadores da Polícia Federal estava atrás do “Fantasma da Fronteira”, já que ele é um dos principais responsáveis por enviar carregamentos de cocaína do Paraguai para o continente europeu.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.